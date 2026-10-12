Spis treści: Metal szybciej odbiera ciepło To nie termometr decyduje, co czujemy Dlaczego zimą mocniej czujemy różnicę?

Zimą zdarza nam się dotknąć metalowej klamki, poręczy albo ławki. Od razu czujemy chłód. Ale... drewniana powierzchnia w tym samym miejscu wydaje się znacznie cieplejsza. Czy metal rzeczywiście ma niższą temperaturę?

Niekoniecznie. Różnica tkwi w tym, jak szybko oba materiały odbierają ciepło naszej dłoni. Już tłumaczę.

Metal szybciej odbiera ciepło

Jeśli metal i drewno są w tym samym pomieszczeniu, ich temperatura będzie zbliżona. To jasne. Termometr może pokazać dla obu powierzchni tę samą wartość. Po przyłożeniu dłoni sytuacja się zmienia.

Może cię zainteresować: Ciekawostki Jaką temperaturę ma prąd w gniazdku i czy można nim ogrzać mieszkanie? Filip Mielczarek

Nasza skóra jest zwykle cieplejsza od przedmiotu, którego dotykamy. Ciepło zaczyna więc przepływać z dłoni do powierzchni. Metal bardzo dobrze przewodzi ciepło, dlatego szybko odprowadza energię z miejsca, w którym go dotykamy. Skóra gwałtownie się ochładza, a receptory odpowiedzialne za odczuwanie temperatury przekazują mózgowi sygnał, który odbieramy jako zimno.

Drewno znacznie gorzej przewodzi ciepło. Nie jest odprowadzane tak szybko z dłoni, dlatego skóra przy kontakcie z drewnem ochładza się wolniej. W efekcie drewno wydaje się cieplejsze, choć oba materiały mogą mieć identyczną temperaturę.

To nie termometr decyduje, co czujemy

Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne wskazuje, że tempo przepływu energii zależy m.in. od przewodnictwa cieplnego materiału. Podobne wyjaśnienie przedstawiają fizycy z University of Illinois.

Badania pokazują jednak, że sprawa jest nieco bardziej złożona. Naukowcy badają m.in. właściwość zwaną efuzyjnością cieplną. W uproszczeniu mówi ona o tym, jak łatwo materiał może przejmować energię cieplną z innego ciała. Materiały o niższej efuzyjności, do których zalicza się wiele rodzajów drewna, są odbierane jako cieplejsze.

Dlaczego zimą mocniej czujemy różnicę?

Zimą różnica jest szczególnie łatwa do zauważenia na zewnątrz. Metalowa poręcz czy ławka może mieć temperaturę rzędu kilku stopni Celsjusza powyżej zera (albo jeszcze mniej) i bardzo szybko odbierać ciepło z dłoni. Drewno też będzie zimne, ale zrobi to wolniej.

Co ciekawe, ta sama zasada działa też w drugą stronę. Jeśli metal i drewno będą rozgrzane powyżej temperatury naszej skóry, metal będzie wydawał się gorętszy. Nie dlatego, że ma wyższą temperaturę, tylko dlatego, że szybciej przekazuje ciepło dłoni.

Literatura:

American Physical Society (2023) Getting Warmer/Getting Colder. Teacher Guide., https://www.aps.org/learning-resources/getting-warmer-colder; University of Illinois Urbana-Champaign (2007) Cold Metal. Physics Van, University of Illinois Physics Van - Cold Metal; Podrekar Loredan, N., Lipovac, D., Jordan, S., Burnard, M.D. and Šarabon, N. (2022) 'Thermal effusivity of different tabletop materials in relation to users' perception', Applied Ergonomics, 100, 103664. doi: 10.1016/j.apergo.2021.103664. Obata, Y., Takeuchi, K., Imanishi, H., Furuta, Y. and Kanayama, K. (2002) 'Engineering Evaluation of Tactile Warmth for Wood', International Journal of the Society of Materials Engineering for Resources, 10(1), pp. 14-19. doi: 10.5188/ijsmer.10.14



