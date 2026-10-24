Preparat wypadł wyraźnie lepiej niż placebo, a badacze nie odnotowali poważnych działań niepożądanych związanych z jego stosowaniem. Jeśli kolejne etapy zakończą się pomyślnie, może to być jeden z najważniejszych kroków w leczeniu łysienia typu męskiego od niemal trzech dekad.

Znany lek w nowej odsłonie

VDPHL01 bazuje na minoksydylu, substancji od lat wykorzystywanej w leczeniu wypadania włosów i kojarzy się ona przede wszystkim z preparatami nakładanymi bezpośrednio na skórę głowy, sprzedawanymi między innymi pod marką Rogaine. Takie rozwiązanie może spowalniać utratę włosów i wspomagać ich odrastanie, ale codzienne stosowanie pianki lub płynu potrafi być irytujące, a u części osób pojawiają się również podrażnienia skóry.

Alternatywą stał się doustny minoksydyl w niewielkich dawkach, który dermatolodzy przepisują na wypadanie włosów poza oficjalnie zatwierdzonym wskazaniem. Sam minoksydyl w postaci doustnej jest dopuszczony do leczenia nadciśnienia, ale jego wykorzystanie w terapii łysienia ma obecnie charakter off-label, czyli poza wskazaniami rejestracyjnymi.

Veradermics chce rozwiązać część problemów związanych z takim podejściem, bo VDPHL01 to opracowana przez firmę postać o przedłużonym uwalnianiu, która ma zapewniać bardziej stabilne dostarczanie substancji czynnej. Celem jest pobudzenie wzrostu włosów przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka działań niepożądanych dotyczących układu krążenia.

Wyniki badań są obiecujące

W najnowszym badaniu III fazy uczestniczyło około 500 mężczyzn z łagodnym lub umiarkowanym łysieniem androgenowym. Uczestników przydzielono do grup otrzymujących placebo albo VDPHL01 w jednym z dwóch schematów: raz lub dwa razy dziennie. Badanie przeprowadzono metodą podwójnie ślepej próby, co oznacza, że ani pacjenci, ani osoby oceniające wyniki nie wiedziały, kto otrzymuje aktywny lek.

Po sześciu miesiącach poprawę lub znaczną poprawę pokrycia głowy włosami zgłosiło około 55 proc. uczestników przyjmujących lek raz dziennie. W grupie stosującej go dwa razy dziennie odsetek ten wzrósł do 68 proc. Dla porównania, w grupie placebo podobny rezultat odnotowano u zaledwie 15 proc. badanych. W obu grupach przyjmujących VDPHL01 zwiększyła się również liczba grubszych włosów, a to istotne, ponieważ w łysieniu androgenowym problemem jest nie tylko utrata włosów, lecz także ich stopniowe osłabianie i zmniejszanie grubości.

Co z bezpieczeństwem?

Według przedstawionych wyników lek był na ogół dobrze tolerowany i nie odnotowano ciężkich zdarzeń niepożądanych ani zdarzeń kardiologicznych przypisanych preparatowi. U maksymalnie 9 proc. uczestników pojawiła się jednak hipertrychoza, czyli nadmierny wzrost włosów również w innych obszarach ciała. Mniej niż 1 proc. badanych w każdej z grup leczonych przerwało terapię z powodu tego lub innego niepożądanego działania.

Firma prowadzi już kolejne badanie III fazy, tym razem dotyczące łysienia typu androgenowego u kobiet. Wyników można spodziewać się w pierwszej połowie 2027 roku. Veradermics nie podało jeszcze ostatecznej ceny VDPHL01, ale jako punkt odniesienia wskazuje suplement Nutrafol, którego miesięczna kuracja kosztuje około 400-500 zł. Jeżeli lek uzyska zatwierdzenie FDA, może stać się pierwszym od niemal 30 lat nowym preparatem dopuszczonym w USA do leczenia łysienia androgenowego u mężczyzn, a zarazem pierwszą zatwierdzoną niehormonalną doustną terapią tego rodzaju.