Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS została zauważona latem 2025 r. i szybko przyciągnęła uwagę astronomów. Co nie powinno dziwić, bo jest to dopiero trzeci obiekt spoza Układu Słonecznego odkryty w naszym systemie. Naukowcy twierdzą, że mają pewne odpowiedzi na pytania związane z pochodzeniem tego ciała niebieskiego.

Kometa 3I/ATLAS mogła powstać w zimnym zakątku Drogi Mlecznej

Zacznijmy od tego, że 3I/ATLAS to naprawdę stary obiekt. Jego wiek szacuje się nawet na kilkanaście mld lat i może on pamiętać wczesny etap Drogi Mlecznej. Dla porównania Układ Słoneczny ma około 4,6 mld lat. Gdzie mogła powstać ta kometa?

Naukowcy w trakcie badania składu chemicznego 3I/ATLAS wykryli m.in. duże ilości deuteru, czyli ciężkiego wodoru, w wodzie wyrzucanej w przestrzeń. To właśnie to pozwoliło uzyskać pewne odpowiedzi na pytania związane z pochodzeniem komety międzygwiezdnej. Uczeni twierdzą, że obiekt mógł narodzić się nawet w bardzo zimnym oraz odizolowanym zakątku Drogi Mlecznej.

Połączenie elementów układanki może dać wyobrażenie o tym, jakie warunki panowały w procesie formowania się planet w tamtych czasach

Takie warunki mogły panować we wczesnym okresie istnienia galaktyki. Jakby tego było mało, to naukowcy posuwają się nawet do stwierdzenia, że kometa może nie pochodzić z żadnego systemu gwiezdnego. Mogła narodzić się w innym i zimnym oraz odizolowanym środowisku.

Kometa międzygwiezdna przelatuje przez Układ Słoneczny

Obecnie 3I/ATLAS znajduje się w naszym systemie, przez który przelatuje z prędkością ponad 200 tys. km/h. Kilka miesięcy temu osiągnęła peryhelium, czyli znalazła się najbliżej Słońca. To spowodowało podgrzanie i wyrzucanie zamarzniętej wcześniej materii w przestrzeń.

Wcześniejsze badania wykazały m.in. dużą zawartość alkoholu. 3I/ATLAS nie zostanie z nami długo. W marcu kometa znalazła się na linii orbity Jowisza i rozpędzona leci coraz dalej. Z czasem opuści Układ Słoneczny i być może trafi do innego.

Wcześniej w Układzie Słonecznym zidentyfikowano tylko dwa obiekty międzygwiezdne. Pierwszy to Oumuamua odkryty w 2017 r. Drugim jest kometa 2I/Borisov, którą namierzono w 2019 r.

