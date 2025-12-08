3I/ATLAS to międzygwiezdna kometa i dopiero trzeci odkryty obiekt w Układzie Słonecznym, który przybył z innego systemu. Jest coraz bliżej Ziemi i najnowsze zdjęcia udostępnione przez NASA oraz ESA pokazują, że wykazuje się zwiększoną aktywnością. Z czego to wynika?

Zdjęcia NASA i ESA ujawniają aktywność komety 3I/ATLAS

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS została odkryta kilka miesięcy temu (latem br.) i obecnie dzieli ją coraz mniejsza odległość od Ziemi. Europejska Agencja Kosmiczna oraz NASA skierowały na nią własne sondy i teleskopy. Na zdjęciach widać, że aktywność rośnie.

Z czego wynika ta aktywność? 3I/ATLAS osiągnęła już peryhelium, czyli najbliższe podejście do Słońca, co miało miejsce pod koniec października. Wtedy kometa międzygwiezdna znalazła się około 203 mln kilometrów od gwiazdy. To sprawiło jej podgrzanie.

Komety podgrzewane Słońcem zaczynają sublimować lód, co może doprowadzić nawet do ich całkowitego rozpadu. Wtedy powstaje także zjawiskowa koma, czyli ciągnący się za obiektem charakterystyczny warkocz.

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS na zdjęciach z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a (po lewej) i sondy ESA JUICE (po prawej). NASA / Hubble / ESA / JUICE materiały prasowe

NASA udostępniła nowe zdjęcia, które zrobił Kosmiczny Teleskop Hubble'a z odległości około 286 milionów kilometrów od 3I/ATLAS. To znacznie bliżej w porównaniu do pierwszych zdjęć komety, które to samo obserwatorium przechwyciło pod koniec lipca 2025 r. Natomiast ESA udostępniła zdjęcie z sondy JUICE lecącej do systemu Jowisza.

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS zbliża się do Ziemi

Za kilkanaście dni kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS znajdzie się w odległości około 270 mln kilometrów od Ziemi i już bliżej nie będzie. Z każdą sekundą zacznie oddalać się na coraz większy dystans. To dużo czy mało? Jest to blisko dwa razy większa odległość względem naszej planety od Słońca (średnio niespełna 150 mln kilometrów).

To oznacza, że 3I/ATLAS będzie daleko od Ziemi i nie ma też co liczyć na spektakularne widoki na nocnym niebie. Obiekt, choć jest spory (ma około 5,6 kilometra średnicy), tak jest na tyle mały, że w połączeniu z tak dużą odległością nie będzie widoczny gołym okiem.

