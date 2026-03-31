3I/ATLAS to niezwykły obiekt, który został odkryty latem 2025 r. Kometa międzygwiezdna obecnie przelatuje przez Układ Słoneczny z niesamowitą prędkością i jest to dopiero trzecie takie ciało niebieskie potwierdzone przez ludzkość. Jak bardzo jest stare? Nowe badania wskazują na bardzo duży wiek komety.

Kometa 3I/ATLAS nawet prawie tak stara, jak cała Droga Mleczna

Uczeni już wcześniej twierdzili, że kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS jest starsza niż Układ Słoneczny, który ma około 4,6 mld lat. Jej wiek szacowano na nawet 2-3 mld lat więcej. Nowe badania przeprowadzone przez Martina Cordinera z NASA Goddard wskazują, że może być jeszcze starsza i to znacząco.

Nowa analiza składu izotopowego komety międzygwiezdnej 3I/ATLAS wykazała, że może mieć od 10 do nawet 12 mld lat. To oznacza, że jej wiek może być zbliżony nawet do całej Drogi Mlecznej, czyli naszej galaktyki, która ma około 13,6 mld lat.

Jeśli kometa rzeczywiście ma kilkanaście mld lat, to jej macierzysty układ gwiezdny, w którym powstała, a następnie go opuściła, może już nie istnieć! W trakcie nowych badań wiek 3I/ATLAS próbowano oszacować na podstawie danych, które udało się zebrać za pomocą spektrometru bliskiej podczerwieni (NIRSpec) Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.

Na danych przechwyconych przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba udało się przeprowadzić dwie kluczowe analizy. Pierwszą jest stosunek węgla C-12 do węgla C-13. Drugą stanowi stopień wzbogacenia wody cząsteczką deuteru.

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS ma skład niepodobny do Układu Słonecznego

Sama analiza nie tylko wskazuje na duży wiek obiektu, ale także jego pochodzenie. Prawdopodobnie kometa międzygwiezdna nie tylko nie pochodzi z Układu Słonecznego, ale też najbliższych systemów, bo w lokalnych dyskach protoplanetarnych czy obłokach molekularnych identyfikuje się nieco inny skład.

Na odległe pochodzenie 3I/ATLAS może również wskazywać bardzo dużą prędkość przelatywania przez Układ Słoneczny. Jest on znacznie szybszy od poprzednich obiektów międzygwiezdnych, czyli Oumuamua i komety 2I/Borisov. Tak duża prędkość mogła zostać nadana w przeszłości w wyniku przelatywania w pobliżu innych gwiazd, które ciało niebieskie mijało w trakcie swoje podróży trwającej miliardy lat.

Naukowcy badają, jak mogły wyglądać pradawne psy i skąd pochodziły © 2026 Associated Press