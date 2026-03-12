Międzygwiezdny przybysz w Układzie Słonecznym ocieka alkoholem

3I/ATLAS to bardzo specyficzna kometa. To dopiero trzeci obiekt międzygwiezdny, który został odkryty w naszym kosmicznym podwórku. Obecnie przelatuje przez Układ Słoneczny z bardzo dużą prędkością i dla naukowców jest to świetna okazja do badań. W składzie chemicznym komety odkryto coś bardzo nietypowego.

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS zawiera duże ilości metanolu

Astronomowie przeprowadzili nowe obserwacje 3I/ATLAS i w tym celu wykorzystali obserwatorium Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) w Chile. Zebrane dane ujawniły niespodziankę. W warkoczu ciągnącym się za kometą międzygwiezdną zidentyfikowano rekordowe ilości alkoholu!

Uczeni zidentyfikowali dużą zawartość metanolu (CH3OH), czyli prostego alkoholu. Jego zawartość jest znacznie większa w porównaniu z cyjanowodorem, co naukowcy najczęściej obserwują w kometach pochodzących z Układu Słonecznego. Co to oznacza?

To już kolejna różnica w składzie chemicznym, która wskazuje jasno na jeden fakt. Kometa 3I/ATLAS powstała w innych warunkach od tych, które znamy z naszego systemu. To miało wielki wpływ na jej zawartość, o czym teraz się przekonujemy, na co zwraca uwagę Narodowe Obserwatorium Radioastronomiczne (NRAO).

Obserwacja komety 3I/ATLAS to jak pobieranie odcisku palca z innego układu słonecznego

"Szczegóły ujawniają, z czego jest zbudowana, a kometa aż kipi metanolem w sposób, którego zazwyczaj nie widzimy w kometach w naszym Układzie Słonecznym" - dodaje Nathan Roth.

Kometa 3I/ATLAS pędzi przez Układ Słoneczny

3I/ATLAS to kometa międzygwiezdna, którą odkryto latem 2025 r. Szybko przyciągnęła uwagę świata nauki i rozpoczęto liczne obserwacje obiektu z wykorzystaniem różnych obserwatoriów oraz teleskopów. To pozwoliło dokładniej poznać przybysza spoza Układu Słonecznego.

Obiekt przelatuje przez Układ Słoneczny z prędkością ponad 200 tys. km/h i w marcu znajdzie się na linii orbity Jowisza. Najbliżej gazowego olbrzyma 3I/ATLAS ma być w połowie miesiąca. Szacuje się, że odległość od planety wyniesie wtedy około 53,6 mln km.

