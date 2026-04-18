Międzygwiezdna kometa 3I/Atlas kilka miesięcy temu osiągnęła peryhelium, a więc znalazła się najbliżej Słońca. Obecnie znajduje się znacznie dalej od gwiazdy Układu Słonecznego, ale po podgrzaniu emituje w przestrzeń mnóstwo wody. Jak dużo? Rąbka tajemnicy na ten temat uchylają dane, które udało się zebrać z użyciem sondy JUICE, która zmierza w kierunku Jowisza i należy do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

3I/Atlas zbadano z wykorzystaniem sondy JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) agencji ESA, którą skierowano na kometę w listopadzie 2025 r., a więc już po peryhelium. Dzięki instrumentom MAJIS (Moons And Jupiter Imaging Spectrometer) i JANUS (Jovis, Amorum ac Natorum Undique Scrutator) udało się zebrać wiele cennych danych.

Przy okazji naukowcy zauważyli, że kometa międzygwiezdna traci mnóstwo wody i sublimujący lód ciągnie się za nią w postaci gazowego warkocza. Jak duże są to ilości?

Oszacowaliśmy, że wypływ z jądra komety wynosi około dwóch ton na sekundę, co odpowiada około 70 basenom olimpijskim pary wodnej wyrzucanej w przestrzeń kosmiczną każdego dnia

Przy okazji w trakcie obserwacji prowadzonych przez sondę JUICE, instrument MAJIS zidentyfikował emisje w podczerwieni pochodzące z pary wodnej i cząsteczek dwutlenku węgla.

Wielokrotne wykrycie pary wodnej i dwutlenku węgla przez MAJIS wskazuje, że lotne lody zakopane pod powierzchnią zostały aktywnie uwolnione w przestrzeń kosmiczną wkrótce po przejściu przez peryhelium

Kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS na zdjęciach z sondy JUICE agencji ESA. ESA/Juice/MAJIS materiały prasowe

Ponadto udało się uzyskać wiele zdjęć komety, a na nich uchwycono różne struktury. Wśród nich naukowcy wymieniają promienie, dżety czy włókna.

Kometa 3I/ATLAS starsza niż Układ Słoneczny

3I/ATLAS to międzygwiezdny przybysz, który wpadł do naszego systemu z innego regionu Drogi Mlecznej. Dziś już wiadomo, że obiekt jest starszy niż Układ Słoneczny (mający około 4,6 mld lat) i może mieć nawet więcej, jak nawet 10 mld lat.

Dla naukowców jest to niespotykana okazja do badań, bo do tej pory zidentyfikowano i potwierdzono tylko dwa inne obiekty międzygwiezdne w Układzie Słonecznym. Są to Oumuamua i kometa 2I/Borisov.

