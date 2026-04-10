Międzynarodowa Stacja Kosmiczna z nowymi lokatorami. Na ISS lecą robaki

W skrócie Robaki z gatunku Caenorhabditis elegans zostaną wysłane na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach eksperymentu brytyjskich naukowców.

Początkowo robaki będą przebywać wewnątrz ISS, a później zostaną przeniesione do platformy eksperymentalnej na zewnątrz stacji na maksymalnie 15 tygodni.

Eksperyment ma na celu monitorowanie mikroskopijnych sygnałów fluorescencyjnych emitowanych przez komórki robaków w czasie rzeczywistym za pomocą specjalnych kamer.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to laboratorium orbitalne, gdzie każdego roku przeprowadza się mnóstwo badań i eksperymentów. Już wkrótce na ISS trafi pojemnik z robakami. Po co?

Robaki lecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną kapsułą Cygnus XL

Już wkrótce rozpocznie się kolejna misja zaopatrzeniowa na ISS. Zostanie w niej wykorzystana nowa kapsuła firmy Northrop Grumman o nazwie Cygnus XL, która dotychczas dokowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej tylko raz.

Cygnus XL zostanie wystrzelony w kosmos przez firmę SpaceX rakietą Falcon 9. Start planowany jest na 11 kwietnia. Kapsuła towarowa dostarczy na Międzynarodową Stację Kosmiczną zaopatrzenie oraz materiały do eksperymentów. Wśród nich znajdują się wspomniane robaki.

Na ISS lecą robaki z gatunku Caenorhabditis elegans. To małe organizmy o długości około 1 mm, które występują powszechnie w glebie. Stworzenia są wykorzystywane w badaniach od dziesięcioleci. Na Międzynarodową Stację Kosmiczną trafią w szalkach Petriego, które umieszczono w kapsule o wymiarach 10 × 10 × 30 centymetrów.

Robaki zostaną wystawione w ramach eksperymentu poza wnętrze ISS

Początkowo robaki będą znajdowały się wewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, co pozwoli im się zaaklimatyzować. Jednak później zostaną umieszczone w platformie eksperymentalnej na zewnątrz, gdzie spędzą maksymalnie 15 tygodni. W tym czasie będą monitorowane przez specjalne kamery rejestrujące mikroskopijne sygnały fluorescencyjne emitowane przez komórki w czasie rzeczywistym.

Wiadomo, że warunki panujące w kosmosie, w tym mikrograwitacja i narażenie na promieniowanie, zmieniają komórki i geny w potencjalnie szkodliwy sposób, jednak zakres i przyczyny tych zmian wciąż stanowią bogaty temat badań

"Mierząc takie zmiany w organizmach żywych w czasie rzeczywistym, możemy uzyskać dokładniejsze dane na temat bezpośrednich przyczyn zagrożeń dla zdrowia ludzi w kosmosie, co pozwoli nam opracować nowe strategie zapobiegania i potencjalne rozwiązania farmaceutyczne" - dodaje rzecznik Brytyjskiej Agencji Kosmicznej.

Specjalna kapsuła dla robaków została zaprojektowana przez naukowców z Uniwersytetów w Exeter i w Leicester. Organizmy mają w niej zapewnione warunki zbliżone do ziemskich z dostępem do powietrza, wody i pożywienia. Ponadto zostanie utrzymana odpowiednia temperatura.

