Jeszcze niedawno narracja była taka, że rosnący poziom mórz oznacza koniec życia w deltach rzek. Setki milionów ludzi miałyby zostać zmuszone do migracji. Nowe badanie zespołu z Uniwersytetu w Utrechcie i Instytutu Deltares pokazuje jednak bardziej złożony obraz. Katastrofa nie jest przesądzona - przynajmniej na razie.

Czy delty da się uratować?

Naukowcy przeanalizowali blisko 800 delt na całym świecie, obejmujących aż 96 proc. ich powierzchni i zamieszkanych przez około 350 milionów ludzi. Sprawdzali nie tyle scenariusze klimatyczne, co coś bardziej przyziemnego. Czy przy obecnych technologiach i zasobach da się te miejsca fizycznie zabezpieczyć.

Wnioski są zaskakująco optymistyczne. Każda delta ma przynajmniej jedną strategię, która pozwala dostosować się do wzrostu poziomu mórz do końca XXI wieku.

- Środki adaptacyjne powinny nie tylko skutecznie ograniczać ryzyko powodzi, ale też być możliwe do wdrożenia. Do tej pory brakowało jednak globalnej oceny dla delt - tłumaczy główna autorka badania, doktorantka Kiara Lasch.

Najsłyniejsza zagospodarowana delta - delta Nilu NASA domena publiczna

Pięć dróg przetrwania

Badacze wskazują kilka głównych sposobów działania. Można budować wały i bariery sztormowe, odcinać deltę od morza i wypompowywać wodę, podnosić infrastrukturę, przesuwać linię brzegową albo (w ostateczności) przenosić ludzi w głąb lądu.

Nie wszędzie jednak działa to tak samo. W niektórych miejscach wystarczy podnieść domy lub przenieść część zabudowy. W innych przeszkodą jest brak miejsca albo ogromna skala powodzi.

- Nie da się wszędzie budować wałów, barier sztormowych ani dosypywać piasku na plaże dla każdej delty - podkreśla mgr Lasch.

Granice technologii i miejsca

Największe problemy mają duże, gęsto zaludnione delty. Tam skala rzek i liczba mieszkańców ograniczają możliwości działania. Ciekawym przykładem jest delta Renu i Mozy - mimo jednych z najbardziej zaawansowanych zabezpieczeń na świecie, jej "pole manewru" jest zaskakująco niewielkie.

Delta Renu i Mozy NASA domena publiczna

Z kolei mniejsze, słabiej zaludnione delty mają większą elastyczność. Tam często wystarczą prostsze, tańsze rozwiązania.

Badanie pokazuje też inny problem - wszystkie delty będą musiały się dostosowywać jednocześnie. To oznacza konkurencję o zasoby, technologie i wiedzę.

Autorzy studium podkreślają, że nie zatrzymamy wzrostu poziomu mórz. Możemy jednak lepiej przygotować się na jego skutki. - Zrozumienie, które strategie działają gdzie i jak długo, jest kluczowe dla podejmowania decyzji adaptacyjnych - mówi współautorka prof. Marjolijn Haasnoot

Źródło: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Utrechcie

Publikacja: Kiara G. Lasch et al, Physical limits of sea-level rise adaptation in global river deltas, Nature Communications (2026). DOI: 10.1038/s41467-026-69517-7

© 2026 Associated Press