Mikroplastik w ciele człowieka. Dlaczego tak trudno go badać?

Mikroskopijne cząstki tworzywa sztucznego, znane jako mikroplastik i nanoplastik, stały się przykrym elementem krajobrazu współczesnego świata. Drobiny plastiku wykrywane są nawet w najodleglejszych, pozornie nieskażonych antropocenem zakątkach Ziemi, a także wewnątrz żywych organizmów. Ich obecność w krwi, wątrobie, jądrach czy nawet mózgu jest naukowo potwierdzonym faktem. Wciąż nie wiadomo do końca, jak to wpływa na nasze zdrowie.

Trudność w badaniu tego oddziaływania stanowi brak grupy kontrolnej. Prawdopodobnie nie ma już na świecie ludzi, którzy w swoich organizmach nie mają mikroplastiku, aby porównać je z mieszkańcami świata uprzemysłowionego. Kolejną barierą w pełnym zrozumieniu zagrożenia jest brak narzędzi pozwalających na obserwację tych drobin w ich naturalnym ruchu. Naukowcy z Chin znaleźli na to sposób. Opracowali oni innowacyjną strategię opartą na fluorescencji. Może ona zrewolucjonizować to, jak nauka analizuje cykl życia plastiku wewnątrz organizmów żywych.

Autorzy artykułu w "New Contaminants" zauważają, że dotychczasowe techniki badawcze, takie jak spektroskopia podczerwieni czy spektrometria mas, choć precyzyjne, wymagają całkowitego zniszczenia próbek tkanek w celu przeprowadzenia analizy. "Opierają się one na próbkowaniu destruktywnym i dostarczają jedynie statyczne zrzuty, przez co nie potrafią w czasie rzeczywistym rejestrować dynamiki cząstek w systemach biologicznych" - tłumaczą chińscy uczeni.

Cząstki zaświecą dzięki fluorescencji. Można je dokładnie śledzić

Również tradycyjne metody oznaczania fluorescencyjnego również okazywały się zawodne ze względu na wyciekanie barwników lub utratę jasności sygnału w złożonym środowisku biologicznym.

Rozwiązaniem tego problemu ma być nowatorska strategia kontrolowanej syntezy monomerów fluorescencyjnych (ang. fluorescent monomer-controlled synthesis), która zamiast powierzchownego barwienia integruje emitujące światło komponenty bezpośrednio ze strukturą molekularną plastiku.

Nowa metoda pozwala w czasie rzeczywistym obserwować dynamikę cząstek mikroplastiku w organizmach biologicznych Zhang D., Ren B., Liu H., Li C., Wang X., et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Technologia ta wykorzystuje materiały o właściwościach emisji indukowanej agregacją, które świecą jaśniej, gdy są skupione w jednej strukturze. Dzięki temu, że materiał fluorescencyjny jest równomiernie rozłożony w całej objętości cząsteczki, badacze mogą obserwować nie tylko całe drobiny, ale także mniejsze fragmenty (nanoplastik) powstające w wyniku ich degradacji.

Możliwość precyzyjnego dostrajania jasności, koloru oraz kształtu cząsteczek otwiera drogę do monitorowania pełnego cyklu życia mikroplastiku od momentu połknięcia, przez transport wewnętrzny, aż po ostateczny rozpad w organizmie.

Obserwacja dynamiki w czasie rzeczywistym zamiast statycznych zrzutów

Chińscy inżynierowie podkreślają, że zrozumienie dynamiki tych procesów jest niezbędne do rzetelnej oceny ryzyka. Śledzenie świecącego mikroplastiku w czasie rzeczywistym pozwoli badaczom wyjść poza statyczne obserwacje i skupić się na rzeczywistej dynamice procesów.

"Wyjaśnienie procesów transportu i transformacji mikroplastiku wewnątrz organizmów ma kluczowe znaczenie dla oceny ich prawdziwego zagrożenia ekologicznego i zdrowotnego. Dynamiczne śledzenie pomoże nam wyjść poza proste pomiary ekspozycji i uzyskać głębsze zrozumienie mechanizmów toksyczności" - skomentował współautor badania, Wenhong Fan z Uniwersytetu Beihang w Pekinie.

Co dalej? W obliczu globalnej produkcji plastiku przekraczającej 460 milionów ton rocznie takie nowatorskie narzędzia mogą pomóc wreszcie zrozumieć, jaki wpływ na żywe organizmy ma wszędobylska substancja, o której nadal wszystkiego nie wiemy. Ta nowa wiedza, której powstanie umożliwi nowa technika fluorescencyjna, może stać się podstawą dla nowych regulacji środowiskowych i skuteczniejszych strategii ochrony zdrowia publicznego.

Źródło: Zhang D., Ren B., Liu H., Li C., Wang X., et al. 2026. Challenges in assessing ecological and health risks of microplastics and nanoplastics: tracking their dynamics in living organisms. New Contaminants 2: e006 doi: 10.48130/newcontam-0026-0003

