O odkryciu poinformował włoski Nadzór Archeologiczny, Sztuk Pięknych i Krajobrazu dla prowincji Viterbo i południowej Etrurii. Miecz odnaleziono podczas końcowego etapu kampanii badawczej na południowym brzegu jeziora, w części stanowiska, która dotychczas była eksplorowana w ograniczonym zakresie.

Badania prowadziła służba archeologii podwodnej, przy wsparciu jednostki nurków karabinierów z Rzymu oraz specjalistów zajmujących się konserwacją zabytków wydobywanych z wody.

Zabytek pochodzi z późnej epoki brązu. Jego wyjątkowy stan zachowania zwrócił uwagę badaczy - mimo wielowiekowego zanurzenia w wodzie miecz nadal ma ostre krawędzie. To już trzeci egzemplarz odkryty w jeziorze Mezzano od rozpoczęcia badań archeologicznych w latach 70. XX wieku.

Ślady osady sprzed epoki Etrusków

Miecz nie jest jedynym cennym przedmiotem wydobytym z jeziora. Podczas tej samej kampanii archeolodzy odzyskali również liczne całe naczynia oraz inne zabytki z brązu: siekiery, groty strzał i włóczni, sztylety, szpile oraz brzytwę. Znaleziska pochodzą z rozległej, zatopionej osady palafitowej, czyli zespołu budynków wznoszonych na drewnianych palach nad wodą lub na podmokłym terenie.

Osada była użytkowana już od wczesnej epoki brązu, na początku II tysiąclecia p.n.e., a jej rozwój przypadał na kolejne stulecia. Jezioro Mezzano zajmuje krater dawnego wulkanu i jest jednym z ważniejszych stanowisk archeologicznych oraz paleośrodowiskowych w regionie Tuscia. Odkrycia wskazują, że żyjąca tu społeczność dysponowała warunkami sprzyjającymi rozwojowi rzemiosła, wymiany handlowej i bardziej złożonych struktur społecznych.

Broń jako symbol władzy czy ofiara dla bóstw?

Szczególnie interesujące jest miejsce, w którym znaleziono miecz. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdowała się brązowa brzytwa. Podobne zestawienia przedmiotów znane są z innych stanowisk z epoki brązu i bywają wiązane z osobami o wysokim statusie społecznym, być może należącymi do elit wojowniczych.

Nie jest to jednak jedyne możliwe wyjaśnienie. W różnych częściach Europy archeolodzy odkrywali broń i inne metalowe przedmioty w jeziorach, a część takich znalezisk interpretuje się jako celowe depozyty związane z rytuałami i kultem wody. W epoce brązu broń nie służyła zresztą wyłącznie do walki. Przedmioty z brązu mogły również symbolizować prestiż, tożsamość i władzę.

W przypadku jeziora Mezzano nie udało się jeszcze jednoznacznie ustalić, dlaczego miecze i inne metalowe zabytki znalazły się pod wodą. Istotną wskazówką jest fakt, że przedmioty odnajdywano na zbliżonych wysokościach w różnych częściach badanego obszaru.