Misja Artemis 2. Oto załoga, która poleci w kierunku Księżyca
Misja Artemis 2 ma szansę rozpocząć się jeszcze w tym tygodniu. W jej ramach w kierunku Księżyca polecą pierwsi astronauci od ponad 50 lat. Załoga jest już na Florydzie, skąd odbędzie się start. Kim są astronauci NASA lecący w okolice Srebrnego Globu i czy poleci z nimi ktoś jeszcze?
Spis treści:
- Kto leci na Księżyc w ramach misji Artemis 2?
- Astronauta NASA Reid Wiseman dowódcą misji Artemis 2
- Victor Glover jako pilot misji Artemis 2
- Christina Koch pierwszą specjalistką misji Artemis 2
- Specjalista misji Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej
- Kiedy start misji Artemis 2 w kierunku Księżyca?
Artemis 2 to przełomowa misja, która ma utorować agencji NASA w przyszłości dłuższy pobyt ludzi na Księżycu. W kierunku Srebrnego Globu poleci załoga składająca się z czterech członków. Kim są ci ludzie?
Kto leci na Księżyc w ramach misji Artemis 2?
Załoga misji Artemis 2 składa się z czterech osób. Wśród nich mamy trzech astronautów NASA oraz jednego Kanadyjczyka. Są to:
- Reid Wiseman - dowódca misji z NASA
- Victor Glover - pilot z NASA
- Christina Koch - specjalistka misji z NASA
- Jeremy Hansen - specjalista misji z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej
Załoga jest już na Florydzie, skąd odbędzie się start misji Artemis 2. Ekipa dotarła do Centrum Kosmicznego im Johna F. Kennedy'ego agencji NASA w ubiegły piątek. Wcześniej przebywała na kwarantannie w placówce w Houston.
Astronauta NASA Reid Wiseman dowódcą misji Artemis 2
Dowódcą misji Artemis 2 został Reid Wiseman urodzony 11 listopada 1975 r. w Baltimore. Został wybrany do 20. Grupy Astronautów NASA w 2009 r. Dwa lata później został jej pełnoprawnym członkiem.
Reid Wiseman to doświadczony astronauta, który ma za sobą długi pobyt na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Był członkiem Ekspedycji 40/41 na ISS w 2014 r. W kosmosie spędził ponad 165 dni i ma na swoim koncie dwa spacery kosmiczne o łącznym czasie 12 godzin i 47 minut.
18 grudnia 2020 r. awansował na stanowisko szefa Biura Astronautów w NASA, ale dwa lata później z niego zrezygnował. Posadę po nim objął jego dotychczasowy zastępca Drew Feustel. Wiseman został ogłoszony dowódcą misji Artemis 2 w 2023 r. wraz z pozostałymi członkami załogi.
Przed pracą w agencji NASA Reid Wiseman był kapitanem w US Navy oraz pilotem doświadczalnym. Pracował przy różnych projektach lotniczych i wśród nich były m.in. testy separacji uzbrojenia samolotów F-35C Lightning II oraz F/A-18 Hornet.
Victor Glover jako pilot misji Artemis 2
Kolejnym członkiem misji Artemis 2 jest Victor Glover, któremu NASA powierzyła rolę pilota. Amerykanin urodził się 30 kwietnia 1976 r. w kalifornijskim Pomona. Jest członkiem 23. Grupy Astronautów NASA, do której dołączył w 2013 r. Szkolenie ukończył dwa lata później.
Victor Glover, podobnie jak Reid Wisemann, ma za sobą jedną misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Był członkiem Ekspedycji 64/65 w latach 2020/2021 i spędził na ISS ponad 167 dni. Ponadto zaliczył cztery spacery kosmiczne o łącznej długości 26 godzin i 7 minut.
Glover również jest byłym wojskowym i służył w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych, a w 2006 r. został wybrany do Szkoły Pilotów Doświadczalnych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. W trakcie kariery pilota wylatał 3 tys. godzin na ponad 40 samolotach.
Warto dodać, że Victor Glover zapisze się w historii jako pierwszy czarnoskóry człowiek na orbicie okołoksiężycowej. W 2021 r. NASA udostępniła nagranie jego rozmowy z byłą wiceprezydentką Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris, gdzie już wtedy mówiono o inicjatywie "Moon to Mars".
Christina Koch pierwszą specjalistką misji Artemis 2
Załoga Artemis 2 to także dwóch specjalistów misji. Pierwszym z nich jest Christina Koch urodzona 29 stycznia 1979 r. Ukończyła program Akademii NASA w GSFC w 2001 r. i potem pracowała jako inżynierka. Do korpusu astronautów dołączyła w 2013 r. w ramach 21. Grupy. Szkolenie zakończyła w 2015 r.
Christina Koch ma najdłuższe doświadczenie w misjach kosmicznych z całej załogi Artemis 2. Była członkiem Ekspedycji 59/60/61 w latach 2019-2020 i spędziła na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ponad 328 dni. Ponadto odbyła sześć spacerów kosmicznych o łącznym czasie 42 godzin i 15 minut.
Koch przed rozpoczęciem pracy w agencji NASA zajmowała się rozwojem instrumentów do nauk kosmicznych oraz inżynierii zdalnej. W latach 2004-2007 spędziła trzy i pół roku podróżując po regionach Arktyki oraz Antarktydy. Później pracowała jako inżynier-elektryk w Departamencie Kosmicznym Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.
Specjalista misji Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej
Drugim specjalistą misji Artemis 2 jest Jeremy Hansen urodzony 27 stycznia 1976 r. i jako jedyny nie jest astronautą NASA. Należy do korpusu Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej, do którego został wybrany w 2009 r. w ramach selekcji CSA.
Jeremy Hansen nigdy jeszcze nie był w kosmosie. Misja Artemis 2 jest jego pierwszym lotem i od razu z rozmachem. Kanadyjczyk nie tylko opuści niską orbitę okołoziemską, ale będzie też pierwszym astronautą w historii spoza Stanów Zjednoczonych, który poleci tak daleko od Ziemi.
Hansen ma za sobą liczne szkolenia oraz udział w międzynarodowych programach. W 2013 r. brał udział w ESA CAVES na Sardynii, a później (w 2014 r.) był na pokładzie podwodnego laboratorium Aquarius podczas podwodnej misji eksploracyjnej NEEMO 19.
Przed zostaniem astronautą Jeremy Hansen był m.in. kapitanem Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych i pilotował myśliwiec CF-18 w bazie CFB Cold Lake w Albercie.
Kiedy start misji Artemis 2 w kierunku Księżyca?
NASA przesuwała start misji Artemis 2 już kilka razy, co było spowodowane m.in. problemami z rakietą SLS. Obecnie czeka ona na stanowisku Launch Pad 39B na Florydzie i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to wyniesie kapsułę załogową Orion "Integrity" z załogą Artemis 2 już 1 kwietnia.
Okienko startowe rozpocznie się o godzinie 12:24 czasu w Polsce. Oczywiście NASA ma również kilka terminów zapasowych. Na wypadek, gdyby start nie odbył się w środę. Kolejne przypadają w dniach 2-6 kwietnia. Jeśli nie uda się w tym czasie, to następne okienko jest 30 kwietnia. Cała misja ma potrwać około 10 dni.