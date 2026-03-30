Spis treści: Kto leci na Księżyc w ramach misji Artemis 2? Astronauta NASA Reid Wiseman dowódcą misji Artemis 2 Victor Glover jako pilot misji Artemis 2 Christina Koch pierwszą specjalistką misji Artemis 2 Specjalista misji Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej Kiedy start misji Artemis 2 w kierunku Księżyca?

Artemis 2 to przełomowa misja, która ma utorować agencji NASA w przyszłości dłuższy pobyt ludzi na Księżycu. W kierunku Srebrnego Globu poleci załoga składająca się z czterech członków. Kim są ci ludzie?

Kto leci na Księżyc w ramach misji Artemis 2?

Załoga misji Artemis 2 składa się z czterech osób. Wśród nich mamy trzech astronautów NASA oraz jednego Kanadyjczyka. Są to:

Reid Wiseman - dowódca misji z NASA

Victor Glover - pilot z NASA

Christina Koch - specjalistka misji z NASA

Jeremy Hansen - specjalista misji z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej

Załoga misji Artemis 2 (od lewej): Christina Koch, Victor Glover (pilot), Reid Wiseman (dowódca) i Jeremy Hansen. NASA domena publiczna

Załoga jest już na Florydzie, skąd odbędzie się start misji Artemis 2. Ekipa dotarła do Centrum Kosmicznego im Johna F. Kennedy'ego agencji NASA w ubiegły piątek. Wcześniej przebywała na kwarantannie w placówce w Houston.

Astronauta NASA Reid Wiseman dowódcą misji Artemis 2

Dowódcą misji Artemis 2 został Reid Wiseman urodzony 11 listopada 1975 r. w Baltimore. Został wybrany do 20. Grupy Astronautów NASA w 2009 r. Dwa lata później został jej pełnoprawnym członkiem.

Reid Wiseman to doświadczony astronauta, który ma za sobą długi pobyt na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Był członkiem Ekspedycji 40/41 na ISS w 2014 r. W kosmosie spędził ponad 165 dni i ma na swoim koncie dwa spacery kosmiczne o łącznym czasie 12 godzin i 47 minut.

Reid Wiseman w trakcie misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. NASA domena publiczna

18 grudnia 2020 r. awansował na stanowisko szefa Biura Astronautów w NASA, ale dwa lata później z niego zrezygnował. Posadę po nim objął jego dotychczasowy zastępca Drew Feustel. Wiseman został ogłoszony dowódcą misji Artemis 2 w 2023 r. wraz z pozostałymi członkami załogi.

Przed pracą w agencji NASA Reid Wiseman był kapitanem w US Navy oraz pilotem doświadczalnym. Pracował przy różnych projektach lotniczych i wśród nich były m.in. testy separacji uzbrojenia samolotów F-35C Lightning II oraz F/A-18 Hornet.

Victor Glover jako pilot misji Artemis 2

Kolejnym członkiem misji Artemis 2 jest Victor Glover, któremu NASA powierzyła rolę pilota. Amerykanin urodził się 30 kwietnia 1976 r. w kalifornijskim Pomona. Jest członkiem 23. Grupy Astronautów NASA, do której dołączył w 2013 r. Szkolenie ukończył dwa lata później.

Victor Glover, podobnie jak Reid Wisemann, ma za sobą jedną misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Był członkiem Ekspedycji 64/65 w latach 2020/2021 i spędził na ISS ponad 167 dni. Ponadto zaliczył cztery spacery kosmiczne o łącznej długości 26 godzin i 7 minut.

Victor Glover w Centrum Kosmicznym Johnsona w 2022 r. Christopher Michel (CC BY-SA 4.0) Wikimedia Commons

Glover również jest byłym wojskowym i służył w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych, a w 2006 r. został wybrany do Szkoły Pilotów Doświadczalnych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. W trakcie kariery pilota wylatał 3 tys. godzin na ponad 40 samolotach.

Warto dodać, że Victor Glover zapisze się w historii jako pierwszy czarnoskóry człowiek na orbicie okołoksiężycowej. W 2021 r. NASA udostępniła nagranie jego rozmowy z byłą wiceprezydentką Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris, gdzie już wtedy mówiono o inicjatywie "Moon to Mars".

Christina Koch pierwszą specjalistką misji Artemis 2

Załoga Artemis 2 to także dwóch specjalistów misji. Pierwszym z nich jest Christina Koch urodzona 29 stycznia 1979 r. Ukończyła program Akademii NASA w GSFC w 2001 r. i potem pracowała jako inżynierka. Do korpusu astronautów dołączyła w 2013 r. w ramach 21. Grupy. Szkolenie zakończyła w 2015 r.

Christina Koch ma najdłuższe doświadczenie w misjach kosmicznych z całej załogi Artemis 2. Była członkiem Ekspedycji 59/60/61 w latach 2019-2020 i spędziła na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ponad 328 dni. Ponadto odbyła sześć spacerów kosmicznych o łącznym czasie 42 godzin i 15 minut.

Christina Koch podczas misji na ISS. NASA NASA

Koch przed rozpoczęciem pracy w agencji NASA zajmowała się rozwojem instrumentów do nauk kosmicznych oraz inżynierii zdalnej. W latach 2004-2007 spędziła trzy i pół roku podróżując po regionach Arktyki oraz Antarktydy. Później pracowała jako inżynier-elektryk w Departamencie Kosmicznym Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.

Specjalista misji Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej

Drugim specjalistą misji Artemis 2 jest Jeremy Hansen urodzony 27 stycznia 1976 r. i jako jedyny nie jest astronautą NASA. Należy do korpusu Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej, do którego został wybrany w 2009 r. w ramach selekcji CSA.

Jeremy Hansen nigdy jeszcze nie był w kosmosie. Misja Artemis 2 jest jego pierwszym lotem i od razu z rozmachem. Kanadyjczyk nie tylko opuści niską orbitę okołoziemską, ale będzie też pierwszym astronautą w historii spoza Stanów Zjednoczonych, który poleci tak daleko od Ziemi.

Jeremy Hansen jest astronautą Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. Canadian Space Agency, NASA materiały prasowe

Hansen ma za sobą liczne szkolenia oraz udział w międzynarodowych programach. W 2013 r. brał udział w ESA CAVES na Sardynii, a później (w 2014 r.) był na pokładzie podwodnego laboratorium Aquarius podczas podwodnej misji eksploracyjnej NEEMO 19.

Przed zostaniem astronautą Jeremy Hansen był m.in. kapitanem Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych i pilotował myśliwiec CF-18 w bazie CFB Cold Lake w Albercie.

Kiedy start misji Artemis 2 w kierunku Księżyca?

NASA przesuwała start misji Artemis 2 już kilka razy, co było spowodowane m.in. problemami z rakietą SLS. Obecnie czeka ona na stanowisku Launch Pad 39B na Florydzie i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to wyniesie kapsułę załogową Orion "Integrity" z załogą Artemis 2 już 1 kwietnia.

Okienko startowe rozpocznie się o godzinie 12:24 czasu w Polsce. Oczywiście NASA ma również kilka terminów zapasowych. Na wypadek, gdyby start nie odbył się w środę. Kolejne przypadają w dniach 2-6 kwietnia. Jeśli nie uda się w tym czasie, to następne okienko jest 30 kwietnia. Cała misja ma potrwać około 10 dni.

