Misja NASA ESCAPADE na Marsa. Sondy wykonały podwójny manewr obok Ziemi

W skrócie Dwie bliźniacze sondy misji ESCAPADE pomyślnie wykonały manewr podwójnej asysty grawitacyjnej przy Ziemi, co pozwoliło im skierować się w stronę Marsa.

Misja ESCAPADE, wystrzelona w listopadzie 2025 r. przy pomocy rakiety New Glenn firmy Blue Origin, ma na celu zbadanie nietypowego pola magnetycznego Marsa.

Sondy ESCAPADE są wyposażone w trzy instrumenty naukowe i kamery, które pozwolą analizować przepływ cząstek i energię w magnetosferze Czerwonej Planety.

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NASA jest w trakcie realizacji kolejnej misji na Marsa. Tym razem jest to ESCAPADE w postaci dwóch bliźniaczych sond kosmicznych. Te wykonały w ostatnich dniach rzadki manewr podwójnej asysty grawitacyjnej w pobliżu Ziemi, który zakończył się sukcesem.

Sondy misji ESCAPADE wykonały podwójny manewr asysty grawitacyjnej obok Ziemi

Pierwszy statek kosmiczny dokonał tego wyczynu 7 listopada. Natomiast drugi uczynił to w poniedziałek 9 listopada. NASA wyjaśnia, że oba manewry zakończyły się sukcesem.

To pierwszy raz, kiedy NASA użyła napędzanego silnikiem przelotu obok Ziemi do skierowania statku kosmicznego w stronę Marsa, a teraz wykonaliśmy ten manewr dwukrotnie, bezbłędnie, w ciągu zaledwie dwóch dni

"Żadna misja NASA nigdy wcześniej tego nie dokonała" - powiedział Rob Lillis, fizyk planetarny i kosmiczny na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i główny badacz misji ESCAPADE.

Wspomniany manewr asysty grawitacyjnej w pobliżu Ziemi był niezbędny, aby rozpędzić sondy kosmiczne ESCPADE i nadać im kierunek lotu do celu, którym jest Mars.

NASA chce zbadać w misji ESCAPADE planetę Mars

NASA powierzyła start misji ESCAPADE firmie Blue Origin, która wystrzeliła dwie sondy kosmiczne potężną rakietą New Glenn. Miało to miejsce w listopadzie 2025 r.

Celem misji ESCAPADE jest zbadanie nietypowego pola magnetycznego Czerwonej Planety. Każdy statek kosmiczny jest wielkości dwóch lodówek i został wyposażony w trzy instrumenty naukowe oraz kilka kamer.

"Misja będzie analizować, w jaki sposób pole magnetyczne Marsa kieruje przepływem cząstek wokół planety, jak energia i pęd są transportowane z wiatru słonecznego przez magnetosferę oraz jakie procesy kontrolują przepływ energii i materii do i z atmosfery Marsa" - czytamy na stronie poświęconej misji ESCAPADE.

NASA wierzy, że misja pozwoli uzyskać nowe informacje związane z Marsem oraz jego przeszłością. Przy okazji pozwoli lepiej prognozować pogodę kosmiczną.