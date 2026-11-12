Misja NASA ESCAPADE na Marsa. Sondy wykonały podwójny manewr obok Ziemi

Dawid Długosz

Dawid Długosz

ESCAPADE to nowa misja NASA, której celem jest Mars. W kierunku Czerwonej Planety lecą dwie bliźniacze sondy kosmiczne. W ostatnich dniach statki wykonały rzadki manewr asysty grawitacyjnej w pobliżu Ziemi. To pozwoliło rozpędzić sondy ESCAPADE i te polecą już w kierunku planety Mars.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Dwie sondy kosmiczne misji NASA ESCAPADE w pobliżu powierzchni planety Mars na tle kosmosu.
Misja NASA ESCAPADE na Marsa. Sondy wykonały podwójny manewr obok Ziemi.NASAmateriały prasowe

W skrócie

  • Dwie bliźniacze sondy misji ESCAPADE pomyślnie wykonały manewr podwójnej asysty grawitacyjnej przy Ziemi, co pozwoliło im skierować się w stronę Marsa.
  • Misja ESCAPADE, wystrzelona w listopadzie 2025 r. przy pomocy rakiety New Glenn firmy Blue Origin, ma na celu zbadanie nietypowego pola magnetycznego Marsa.
  • Sondy ESCAPADE są wyposażone w trzy instrumenty naukowe i kamery, które pozwolą analizować przepływ cząstek i energię w magnetosferze Czerwonej Planety.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

NASA jest w trakcie realizacji kolejnej misji na Marsa. Tym razem jest to ESCAPADE w postaci dwóch bliźniaczych sond kosmicznych. Te wykonały w ostatnich dniach rzadki manewr podwójnej asysty grawitacyjnej w pobliżu Ziemi, który zakończył się sukcesem.

Sondy misji ESCAPADE wykonały podwójny manewr asysty grawitacyjnej obok Ziemi

Pierwszy statek kosmiczny dokonał tego wyczynu 7 listopada. Natomiast drugi uczynił to w poniedziałek 9 listopada. NASA wyjaśnia, że oba manewry zakończyły się sukcesem.

To pierwszy raz, kiedy NASA użyła napędzanego silnikiem przelotu obok Ziemi do skierowania statku kosmicznego w stronę Marsa, a teraz wykonaliśmy ten manewr dwukrotnie, bezbłędnie, w ciągu zaledwie dwóch dni
Asal Naseri, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora ds. lotów w Wydziale Heliofizyki NASA.

"Żadna misja NASA nigdy wcześniej tego nie dokonała" - powiedział Rob Lillis, fizyk planetarny i kosmiczny na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i główny badacz misji ESCAPADE.

Zobacz również:

Niewidzialny zabójca na Marsie. Ogromne zagrożenie dla człowieka.
Nauka

Niewidzialny zabójca na Marsie. Ogromne zagrożenie dla człowieka

Dawid Długosz
Dawid Długosz

Wspomniany manewr asysty grawitacyjnej w pobliżu Ziemi był niezbędny, aby rozpędzić sondy kosmiczne ESCPADE i nadać im kierunek lotu do celu, którym jest Mars.

NASA chce zbadać w misji ESCAPADE planetę Mars

NASA powierzyła start misji ESCAPADE firmie Blue Origin, która wystrzeliła dwie sondy kosmiczne potężną rakietą New Glenn. Miało to miejsce w listopadzie 2025 r.

Celem misji ESCAPADE jest zbadanie nietypowego pola magnetycznego Czerwonej Planety. Każdy statek kosmiczny jest wielkości dwóch lodówek i został wyposażony w trzy instrumenty naukowe oraz kilka kamer.

"Misja będzie analizować, w jaki sposób pole magnetyczne Marsa kieruje przepływem cząstek wokół planety, jak energia i pęd są transportowane z wiatru słonecznego przez magnetosferę oraz jakie procesy kontrolują przepływ energii i materii do i z atmosfery Marsa" - czytamy na stronie poświęconej misji ESCAPADE.

Zobacz również:

Załoga misji CHAPEA ukończyła 378-dniową izolację w obiekcie NASA. Wyniki symulacji marsjańskiej pomogą zaplanować przyszłe misje
Kosmos

Przetrwali rok na sztucznym Marsie. Inżynierowie NASA dzielą się odkryciami

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski

NASA wierzy, że misja pozwoli uzyskać nowe informacje związane z Marsem oraz jego przeszłością. Przy okazji pozwoli lepiej prognozować pogodę kosmiczną.

Polacy testują ekologiczny łazik kosmicznyPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze