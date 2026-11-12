Misja NASA ESCAPADE na Marsa. Sondy wykonały podwójny manewr obok Ziemi

W skrócie
- Dwie bliźniacze sondy misji ESCAPADE pomyślnie wykonały manewr podwójnej asysty grawitacyjnej przy Ziemi, co pozwoliło im skierować się w stronę Marsa.
- Misja ESCAPADE, wystrzelona w listopadzie 2025 r. przy pomocy rakiety New Glenn firmy Blue Origin, ma na celu zbadanie nietypowego pola magnetycznego Marsa.
- Sondy ESCAPADE są wyposażone w trzy instrumenty naukowe i kamery, które pozwolą analizować przepływ cząstek i energię w magnetosferze Czerwonej Planety.
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NASA jest w trakcie realizacji kolejnej misji na Marsa. Tym razem jest to ESCAPADE w postaci dwóch bliźniaczych sond kosmicznych. Te wykonały w ostatnich dniach rzadki manewr podwójnej asysty grawitacyjnej w pobliżu Ziemi, który zakończył się sukcesem.
Sondy misji ESCAPADE wykonały podwójny manewr asysty grawitacyjnej obok Ziemi
Pierwszy statek kosmiczny dokonał tego wyczynu 7 listopada. Natomiast drugi uczynił to w poniedziałek 9 listopada. NASA wyjaśnia, że oba manewry zakończyły się sukcesem.
To pierwszy raz, kiedy NASA użyła napędzanego silnikiem przelotu obok Ziemi do skierowania statku kosmicznego w stronę Marsa, a teraz wykonaliśmy ten manewr dwukrotnie, bezbłędnie, w ciągu zaledwie dwóch dni
"Żadna misja NASA nigdy wcześniej tego nie dokonała" - powiedział Rob Lillis, fizyk planetarny i kosmiczny na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i główny badacz misji ESCAPADE.
Wspomniany manewr asysty grawitacyjnej w pobliżu Ziemi był niezbędny, aby rozpędzić sondy kosmiczne ESCPADE i nadać im kierunek lotu do celu, którym jest Mars.
NASA chce zbadać w misji ESCAPADE planetę Mars
NASA powierzyła start misji ESCAPADE firmie Blue Origin, która wystrzeliła dwie sondy kosmiczne potężną rakietą New Glenn. Miało to miejsce w listopadzie 2025 r.
Celem misji ESCAPADE jest zbadanie nietypowego pola magnetycznego Czerwonej Planety. Każdy statek kosmiczny jest wielkości dwóch lodówek i został wyposażony w trzy instrumenty naukowe oraz kilka kamer.
"Misja będzie analizować, w jaki sposób pole magnetyczne Marsa kieruje przepływem cząstek wokół planety, jak energia i pęd są transportowane z wiatru słonecznego przez magnetosferę oraz jakie procesy kontrolują przepływ energii i materii do i z atmosfery Marsa" - czytamy na stronie poświęconej misji ESCAPADE.
NASA wierzy, że misja pozwoli uzyskać nowe informacje związane z Marsem oraz jego przeszłością. Przy okazji pozwoli lepiej prognozować pogodę kosmiczną.