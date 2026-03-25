Misja Skyfall na Marsa. NASA wyśle kilka helikopterów statkiem nowej generacji
NASA opracowuje pierwszy statek międzyplanetarny o nazwie SR-1 Freedom, który będzie napędzany energią jądrową. Weźmie on udział w misji Skyfall, której celem jest Mars. Projekt zakłada dostarczenie nowych helikopterów na sąsiednią planetę, które mają oferować większe możliwości od Ingenuity sprzed kilku lat.
Misja Skyfall na Marsa została zaproponowana latem zeszłego roku przez Jet Propulsion Laboratory agencji NASA oraz AeroVironment. Dziś to już nie tylko propozycja. Projekt doczeka się realizacji i zostanie w nim wykorzystany pierwszy statek międzyplanetarny, który będzie napędzany energią jądrową.
SR-1 Freedom to pierwszy statek międzyplanetarny z napędem jądrowym
NASA ogłosiła we wtorek, że misja Skyfall doczeka się realizacji i jej start planowany jest już na 2028 r. Agencja planuje w niej wykorzystać pierwszy statek międzyplanetarny, który będzie zasilany energią jądrową. Nazwano go SR-1 Freedom.
Nowy statek zostanie wyposażony w napęd jądrowo-elektryczny NEP. Zasada ich działania jest zbliżona do elektrowni jądrowych, które mamy na Ziemi i bazuje na pokładowym reaktorze rozszczepialnym. Jest to inne rozwiązanie w porównaniu do radioizotopowych generatorów termoelektrycznych, które NASA stosuje od lat w sondach kosmicznych, na przykład Voyagerach 1 i 2.
Wymagając temperatur roboczych niższych niż jądrowy napęd termiczny, energia cieplna wytwarzana przez reaktor generuje energię elektryczną, która jest następnie wykorzystywana do zasilania wysoce wydajnych silników elektrycznych
SR-1 Freedom to statek, który poleci w kierunku Marsa i dostarczy ładunek w ramach misji Skyfall. Co tym razem planuje wysłać NASA na Czerwoną Planetę?
NASA w misji Skyfall wyśle na Marsa nowe helikoptery
Sama misja Skyfall na Marsa na razie owiana jest jeszcze wieloma tajemnicami i NASA na razie nie omówiła jej w szerszym zakresie. Pewne informacje pojawiają się jednak na prezentacji agencji.
Misja Skyfall zakłada wysłanie na Marsa trzech nowych helikopterów, które zaoferują większe możliwości od Ingenuity. Ten ostatni był demonstratorem technologii i trafił na Czerwoną Planetę w 2021 r. wraz z łazikiem Perseverance. Była to pierwsza maszyna latająca po obcym świecie, która łącznie wykonała aż 72 loty. Jej misja zakończyła się w 2024 r.
Helikoptery ze Skyfall będą miały już konkretne zadania. Ich celem jest lepsze zbadanie wybranego regionu Marsa w zakresie wspierania eksploracji przez człowieka.
Śmigłowce Skyfall będą wyposażone w kamery i radar penetrujący grunt, aby zbadać przyszłe miejsce lądowania, zrozumieć nachylenia i zagrożenia dla lądowników o rozmiarach człowieka
Misja Skyfall ma wystartować w grudniu 2028 r. Dostarczenie helikopterów na Marsa może nie zakończyć lotu SR-1 Freedom. NASA zakłada potencjalne kontynuowanie misji statku z napędem jądrowym, ale konkretnych decyzji na razie nie podjęto.