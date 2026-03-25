Misja Skyfall na Marsa została zaproponowana latem zeszłego roku przez Jet Propulsion Laboratory agencji NASA oraz AeroVironment. Dziś to już nie tylko propozycja. Projekt doczeka się realizacji i zostanie w nim wykorzystany pierwszy statek międzyplanetarny, który będzie napędzany energią jądrową.

NASA ogłosiła we wtorek, że misja Skyfall doczeka się realizacji i jej start planowany jest już na 2028 r. Agencja planuje w niej wykorzystać pierwszy statek międzyplanetarny, który będzie zasilany energią jądrową. Nazwano go SR-1 Freedom.

Nowy statek zostanie wyposażony w napęd jądrowo-elektryczny NEP. Zasada ich działania jest zbliżona do elektrowni jądrowych, które mamy na Ziemi i bazuje na pokładowym reaktorze rozszczepialnym. Jest to inne rozwiązanie w porównaniu do radioizotopowych generatorów termoelektrycznych, które NASA stosuje od lat w sondach kosmicznych, na przykład Voyagerach 1 i 2.

Wymagając temperatur roboczych niższych niż jądrowy napęd termiczny, energia cieplna wytwarzana przez reaktor generuje energię elektryczną, która jest następnie wykorzystywana do zasilania wysoce wydajnych silników elektrycznych

SR-1 Freedom to statek, który poleci w kierunku Marsa i dostarczy ładunek w ramach misji Skyfall. Co tym razem planuje wysłać NASA na Czerwoną Planetę?

NASA w misji Skyfall wyśle na Marsa nowe helikoptery

Sama misja Skyfall na Marsa na razie owiana jest jeszcze wieloma tajemnicami i NASA na razie nie omówiła jej w szerszym zakresie. Pewne informacje pojawiają się jednak na prezentacji agencji.

Misja Skyfall zakłada wysłanie na Marsa trzech nowych helikopterów, które zaoferują większe możliwości od Ingenuity. Ten ostatni był demonstratorem technologii i trafił na Czerwoną Planetę w 2021 r. wraz z łazikiem Perseverance. Była to pierwsza maszyna latająca po obcym świecie, która łącznie wykonała aż 72 loty. Jej misja zakończyła się w 2024 r.

Helikoptery ze Skyfall będą miały już konkretne zadania. Ich celem jest lepsze zbadanie wybranego regionu Marsa w zakresie wspierania eksploracji przez człowieka.

Śmigłowce Skyfall będą wyposażone w kamery i radar penetrujący grunt, aby zbadać przyszłe miejsce lądowania, zrozumieć nachylenia i zagrożenia dla lądowników o rozmiarach człowieka

Misja Skyfall ma wystartować w grudniu 2028 r. Dostarczenie helikopterów na Marsa może nie zakończyć lotu SR-1 Freedom. NASA zakłada potencjalne kontynuowanie misji statku z napędem jądrowym, ale konkretnych decyzji na razie nie podjęto.

