Modernizacja trasy A66. Archeolodzy odkrywają tajemnice regionu

W skrócie Przy trasie A66 w Kumbrii w Anglii trwają badania archeologiczne związane z modernizacją drogi.

Odkrycia sugerują, że na badanym stanowisku we wczesnym średniowieczu funkcjonowała osada.

Odkrycia mogą poszerzyć wiedzę o okresie między upadkiem rzymskiej Brytanii a napływem osadników skandynawskich w regionie.

Inwestycja poprzedzona badaniami. Odkrycia przy modernizowanej drodze

Archeolodzy prowadzący badania przy trasie A66 w północno-zachodniej Anglii odkryli ślady budowli z wczesnego średniowiecza. Prace w pobliżu miejscowości Kirkby Thore w Kumbrii są kontynuowane w celu pozyskania nowych informacji na temat znaleziska.

Naukowcy starają się ustalić, czy odkryte zabudowania oraz artefakty to pozostałości po większej osadzie. Wstępne badania wskazują bowiem, że stanowisko może być znacznie rozleglejsze, dlatego obecne prace koncentrują się na określeniu jego pełnego zasięgu.

Wczesnośredniowieczne zabudowania sugerują, że dawniej była tu osada

Badania przy A66 są częścią większego projektu związanego z modernizacją drogi. Oxford Cotswold Archaeology we współpracy z National Highways prowadzi badania na obszarze objętym remontem.

Pierwsze odkrycia w tej okolicy pojawiły się już w 2025 roku i obejmowały m.in. drewnianą halę o długości około 10 metrów oraz tzw. półziemianki, budynku, który częściowo znajdował się pod powierzchnią gruntu. Tego typu konstrukcje są dość rzadkie w regionie Kumbrii. Znane są jednak z innych części Europy - datuje się je na okres od IV do VII wieku. Mogły pełnić funkcje mieszkalne, magazynowe lub warsztatowe.

Aktualnie prace kontynuowane przy Kirkby Thore przyniosły już nowe znaleziska. Archeolodzy odkopali przedmioty codziennego użytku, które rzucają światło na życie dawnych mieszkańców tej okolicy. Odkryto m.in. narzędzia używane do przędzenia wełny oraz żelazne ostrze noża. Ogółem znaleziska sugerują, że mieszkańcy zajmowali się rolnictwem i drobną produkcją rzemieślniczą.

Archeologów można zobaczyć przy pracy, 16 maja br. w Kirkby Thore organizowany jest dzień otwarty.

Badania w tym rejonie są "szczególnie interesujące"

Badacze twierdzą, że prace na tym stanowisku są szczególnie interesujące, ponieważ wczesnośredniowieczna historia Kumbrii różni się od tej znanej z południowej Anglii. Region ten ze względu na swoje położenie był pod wpływem kultur związanych z obszarem Morza Irlandzkiego, a dopiero później pojawili się tam osadnicy skandynawscy. Ta różnorodność kulturowa widoczna jest także w odkrywanych strukturach i artefaktach.

W podobnych miejscach z tego okresu często znajdowano większe zespoły zabudowy, obejmujące halę oraz mniejsze budynki związane z produkcją i gospodarką, dlatego badacze podejrzewają, że odkryte dotychczas elementy mogą być pozostałością większej wczesnośredniowiecznej osady.

Nadzieja na nowe odkrycia

Odkrycia na stanowisku w Kumbrii mogą znacząco poszerzyć wiedzę o słabo poznanym okresie między upadkiem rzymskiej Brytanii a późniejszym osadnictwem skandynawskim w tym regionie.

- U podnóża falujących wzgórz i rozległych dolin trasy A66 Northern Trans-Pennine kryje się historia sięgająca ponad 10 000 lat wstecz. Od żyznej doliny Eden po smagane wiatrem szczyty przełęczy Stainmore, ten krajobraz od tysiącleci stanowił ważny korytarz dla ludzi, handlu i podróży. Współczesna droga A66 pozostaje równie ważna, łącząc społeczności, wspierając handel i witając turystów w północnej Anglii - ale jej historia sięga daleko poza asfalt - podaje Oxford Costwold Archeology.

Wykopaliska wciąż trwają i badacze liczą na to, że kolejne miesiące przyniosą następne ważne znaleziska.

