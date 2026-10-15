Przypadkowe znalezisko na prywatnym terenie doprowadziło archeologów do pozostałości dwóch monumentalnych posągów królewskich. Jak dowiadujemy się z oficjalnego facebookowego wpisu egipskiego Ministerstwa Turystyki i Starożytności, mieszkaniec Behbeit El-Hagar, który znalazł na działce przed swoim domem kamienny blok z inskrypcjami, niezwłocznie poinformował służby zajmujące się ochroną zabytków.

Kopał na swojej działce, odkrył skarby historii

Po wstępnych oględzinach, które potwierdziły archeologiczny charakter znaleziska, na miejscu rozpoczęto wykopaliska nadzorowane przez Najwyższą Radę Starożytności. W ich trakcie odsłonięto pozostałości dwóch królewskich posągów oraz granitowy element z inskrypcjami odnoszącymi się do Ramzesa II.

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Posąg o wysokości około 8,5 metra

Największe wrażenie robi mierząca około 1,60 metra wysokości głowa posągu Ramzesa II. Faraon został przedstawiony w podwójnej koronie, symbolizującej zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu. Archeolodzy odnaleźli również górną część tylnego filaru monumentu, na której zachowała się inskrypcja zawierająca horusowe imię władcy, tj. "Hor Ka Nakht Meri Maat".

Na podstawie rozmiarów głowy badacze szacują, że cały posąg wraz z podstawą - choć jego pełnego wyglądu nie można jeszcze odtworzyć na podstawie zachowanych fragmentów - mógł pierwotnie mierzyć około 8,5 metra wysokości.

Drugi posąg zachował się w większej części, ale brakuje mu nóg i podstawy. Główna część rzeźby ma około 2,40 metra długości. Przedstawia władcę w charakterystycznym nakryciu głowy o nazwie nemes (pasiasta chusta w kolorze złoto-błękitnym lub białym noszona przez faraonów), którego górna część jest uszkodzona. Archeolodzy odnaleźli głowę i tej figury, jej rysy są dobrze widoczne i przypominają oblicze pierwszego posągu.

Co więcej, w pobliżu znajdował się też blok różowego granitu o długości około 1,30 metra. Zachowane hieroglify zawierają dwa królewskie tytuły związane z Ramzesem II - "Nesu Bity", oznaczający króla Górnego i Dolnego Egiptu oraz "Sa Ra", czyli "Syna Ra". Badacze przypuszczają zatem, że również druga rzeźba przedstawia Ramzesa II, jednak identyfikacja nie została jeszcze oficjalnie zakończona.

Ślady dawnego znaczenia religijnego

Hisham El-Leithy, sekretarz generalny Najwyższej Rady Starożytności, poinformował, że wykopaliska i analizy będą kontynuowane. Archeolodzy chcą odnaleźć kolejne fragmenty, a także ustalić, w jaki sposób posągi i blok granitu są ze sobą powiązane oraz jaką funkcję pełniły w obrębie stanowiska. Dalsze badania mają pomóc w odtworzeniu wyglądu rzeźb i lepszym poznaniu historii tego obszaru.

Behbeit El-Hagar należy do ważnych stanowisk archeologicznych w delcie Nilu. Miejsce jest znane przede wszystkim z pozostałości monumentalnej świątyni poświęconej Izydzie. Na terenie stanowiska zachowały się liczne bloki granitowe i elementy architektoniczne, świadczące o znaczeniu religijnym i budowlanym tego ośrodka w starożytnym Egipcie. Nowe znaleziska mogą dostarczyć dodatkowych informacji o dekoracji i monumentalnej architekturze tego miejsca.