W płytkich wodach północnej części Zatoki Kalifornijskiej w Meksyku występuje jeden z najrzadszych i najbardziej zagrożonych wyginięciem ssaków morskich na Ziemi. Vaquita, czyli morświn kalifornijski (Phocoena sinus), ma zaledwie 1,5 metra długości, co czyni go najmniejszym waleniem świata. Jest znany z charakterystycznych ciemnych obwódek wokół oczu i pyska, a lepiej poznano go dopiero w drugiej połowie XX wieku.

Jak naukowcy próbują ocalić morświna kalifornijskiego?

Liczebność morświna kalifornijskiego wynosi ledwie garstkę osobników, około dziesięciu. Wszystko za sprawą przypadkowych zaplątań w sieci rybackie, używane do nielegalnego połowu dużej ryby totoaby, której pęcherz pławny jest wysoko ceniony na międzynarodowym czarnym rynku. I chociaż już od dziesięcioleci są to zakazane praktyki, połowy nadal trwają, napędzane przez duży popyt za granicą.

Pomimo intensywnych działań na rzecz ochrony, przyszłość vaquity pozostaje niepewna. Naukowcy z Florida Atlantic University współpracowali z San Diego Natural History Museum, SeaWorld California i NOAA Fisheries, aby zachować morświna kalifornijskiego cyfrowo, skanując cały szkielet samicy, który został przekazany muzeum w 1966 roku. W ten sposób stworzono niezwykle szczegółowy cyfrowy zapis tego zagrożonego gatunku.

Wizualizacja czaszki morścina kalifornijskiego z 1966 roku. Jamie Knaub, Florida Atlantic University materiał zewnętrzny

Nowatorskie skanowanie ratuje pamięć o najmniejszym waleniu świata

Dokonali tego, łącząc tomografię i mikrotomografię komputerową oraz fotografię cyfrową. Technologia ta pozwoliła na uchwycenie mikroskopijnych szczegółów szkieletu i przekształcenie ich w interaktywne modele 3D.

Skanowanie pozwoliło na uzyskanie tysięcy obrazów przekrojów kości szkieletu. Następnie naukowcy wykorzystali specjalistyczne oprogramowanie do obrazowania 3D, aby cyfrowo wyizolować każdą kość i zrekonstruować ją w postaci bardzo szczegółowych modeli 3D. Te cyfrowe repliki można obracać, powiększać i badać pod dowolnym kątem bez ryzyka uszkodzenia.

Teraz można badać kości zwierzęcia bez ryzyka uszkodzenia. Tricia Meredith, Florida Atlantic University materiał zewnętrzny

- Łącząc zaawansowane technologie obrazowania z otwartym dostępem do danych, ten projekt nie tylko chroni cenny zapis jednego z najbardziej zagrożonych ssaków morskich na świecie, ale także udostępnia te informacje każdemu - powiedziała Jamie Knaub, autorka badania. - Projekt umożliwi produkcję naukowo dokładnych replik dla muzeów, sal lekcyjnych i programów edukacyjnych, pomagając zwiększyć świadomość i wesprzeć działania na rzecz ochrony gatunku, który obecnie balansuje na krawędzi wyginięcia.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Marine Mammal Science.





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