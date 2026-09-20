W skrócie Morze Śródziemne ociepla się i staje się bardziej słone, przy czym zmiany te nie dotyczą tylko powierzchni, ale sięgają kilku kilometrów w głąb akwenu.

Powierzchnia morza ociepla się od 2000 roku o około 0,5 st. C na dekadę, co przebiega dwa-trzy razy szybciej niż w przypadku wód światowego oceanu.

W południowym Adriatyku głębokie wody ocieplają się sześć razy szybciej niż w reszcie Morza Śródziemnego, co może zagrażać cyrkulacji tlenu niezbędnego dla życia głębinowego.

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Morze Śródziemne nie tylko się ociepla. Naukowcy zauważyli, że woda staje się również bardziej słona. Oba procesy przyspieszają. Zmiany nie ograniczają się tylko do powierzchni. W niektórych miejscach zmiany sięgają kilka kilometrów w głąb morza.

Morze Śródziemne szybko się ociepla

Naukowcy przeanalizowali pomiary temperatury i zasolenia zebrane w latach 1950-2025 podczas rejsów badawczych oraz za pomocą automatycznych pływaków. Praktycznie w całym Morzu Śródziemnym woda robi się cieplejsza i tempo tych zmian rośnie.

Wody,które znajdują się w górnych 100 metrach (tj. w tej najlepiej doświetlonej strefie epipelagialnej) są obecnie o około 2 st. C cieplejsze od średniej z lat 1950-1999. Od 2000 roku powierzchnia morza ociepla się o około 0,5 st. C na dekadę. To dwa-trzy razy szybciej niż powierzchnia światowego oceanu.

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Na tle całego morza wyróżnia się Adriatyk

Największe przyspieszenie zmian widać w środkowej i wschodniej części Morza Śródziemnego. W południowej części Adriatyku głębokie wody od 2000 roku ocieplają się około sześć razy szybciej niż w pozostałej części Morza Śródziemnego.

Ma to znaczenie dla krążenia wody. Zimą chłodne wiatry sprawiają, że powierzchniowa woda Adriatyku staje się na tyle gęsta, że może opaść w głąb. Zabiera wtedy ze sobą tlen potrzebny organizmom żyjącym w głębinach.

Teraz opadająca woda jest jednak cieplejsza i bardziej słona niż dawniej. Sól zwiększa jej ciężar, ale ogrzewanie działa w przeciwną stronę - zmniejsza ilość tlenu. Na razie woda nadal opada, ale naukowcy nie wiedzą, jak długo obecny układ się utrzyma.

W południowej części Adriatyku głębokie wody od 2000 roku ocieplają się około sześć razy szybciej niż w pozostałej części Morza Śródziemnego. NASA domena publiczna

Zmiany mogą dotknąć życie w głębinach

Cieplejsza woda może pomieścić mniej tlenu, a spadek jego zawartości już obserwowano w niektórych częściach Morza Śródziemnego. Gatunki szukające chłodniejszych miejsc mają przy tym ograniczone możliwości ucieczki, bo morze jest zamknięte od północy, a ocieplają się również jego głębsze warstwy.

Warto przypomnieć też, że wymiana wody z oceanem jest utrudniona. Cieśnina Gibraltarska, która jest jedynym połączeniem z wszechoceanem, pomimo swojej sporej głębokości (średnio około 300 m), ma tylko 14 kilometrów szerokości. Przy takim ogromnym akwenie to niezwykle wąskie gardło.

Cieśnina Gibraltarska i Morze Śródziemne NASA domena publiczna

Morze Śródziemne może być też swego rodzaju kulą pokazującą przyszłość większych akwenów. Woda krąży tutaj między powierzchnią a głębinami około dziesięć razy szybciej niż w otwartym oceanie.

Teraz naukowcy chcą ustalić, co dokładnie odpowiada za przyspieszenie ocieplenia i wzrostu zasolenia. Będą sprawdzać między innymi wpływ atmosfery, parowania, opadów, dopływu rzek oraz wody napływającej z Atlantyku przez Cieśninę Gibraltarską.

Wyniki badania opublikowano w środę 16 września w czasopiśmie Geophysical Research Letters



