Morze Śródziemne coraz cieplejsze i bardziej słone. Zmiany sięgają kilometrów

Karol Kubak

Karol Kubak

Morze Śródziemne zmienia się szybciej, niż wcześniej sądzono. Woda nie tylko robi się cieplejsza, ale także bardziej słona. Zmiany przyspieszają i sięgają daleko pod powierzchnię.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Mapa satelitarna Morza Śródziemnego z konturami wybrzeży Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.
Morze Śródziemne zmienia się coraz szybciej. To widać także w głębinachEric Gaba (Sting), Public domain, https://creativecommons.org/public-domain/Wikimedia Commons

W skrócie

  • Morze Śródziemne ociepla się i staje się bardziej słone, przy czym zmiany te nie dotyczą tylko powierzchni, ale sięgają kilku kilometrów w głąb akwenu.
  • Powierzchnia morza ociepla się od 2000 roku o około 0,5 st. C na dekadę, co przebiega dwa-trzy razy szybciej niż w przypadku wód światowego oceanu.
  • W południowym Adriatyku głębokie wody ocieplają się sześć razy szybciej niż w reszcie Morza Śródziemnego, co może zagrażać cyrkulacji tlenu niezbędnego dla życia głębinowego.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Morze Śródziemne nie tylko się ociepla. Naukowcy zauważyli, że woda staje się również bardziej słona. Oba procesy przyspieszają. Zmiany nie ograniczają się tylko do powierzchni. W niektórych miejscach zmiany sięgają kilka kilometrów w głąb morza.

Morze Śródziemne szybko się ociepla

Naukowcy przeanalizowali pomiary temperatury i zasolenia zebrane w latach 1950-2025 podczas rejsów badawczych oraz za pomocą automatycznych pływaków. Praktycznie w całym Morzu Śródziemnym woda robi się cieplejsza i tempo tych zmian rośnie.

Wody,które znajdują się w górnych 100 metrach (tj. w tej najlepiej doświetlonej strefie epipelagialnej) są obecnie o około 2 st. C cieplejsze od średniej z lat 1950-1999. Od 2000 roku powierzchnia morza ociepla się o około 0,5 st. C na dekadę. To dwa-trzy razy szybciej niż powierzchnia światowego oceanu.

Może cię zainteresować:

Czy Morze Śródziemne zamienia się w morze plastiku?
Świat

Nowy rekord w Morzu Śródziemnym. To może wszystko zmienić

Katarzyna Nowak
Katarzyna Nowak

Na tle całego morza wyróżnia się Adriatyk

Największe przyspieszenie zmian widać w środkowej i wschodniej części Morza Śródziemnego. W południowej części Adriatyku głębokie wody od 2000 roku ocieplają się około sześć razy szybciej niż w pozostałej części Morza Śródziemnego.

Ma to znaczenie dla krążenia wody. Zimą chłodne wiatry sprawiają, że powierzchniowa woda Adriatyku staje się na tyle gęsta, że może opaść w głąb. Zabiera wtedy ze sobą tlen potrzebny organizmom żyjącym w głębinach.

Teraz opadająca woda jest jednak cieplejsza i bardziej słona niż dawniej. Sól zwiększa jej ciężar, ale ogrzewanie działa w przeciwną stronę - zmniejsza ilość tlenu. Na razie woda nadal opada, ale naukowcy nie wiedzą, jak długo obecny układ się utrzyma.

Wyraźnie zaznaczone półwyspy Apeniński i Bałkański oddzielone przez głęboki, ciemnoniebieski Adriatyk, z widoczną linią brzegową oraz wyspami po wschodniej stronie morza.
W południowej części Adriatyku głębokie wody od 2000 roku ocieplają się około sześć razy szybciej niż w pozostałej części Morza Śródziemnego.NASAdomena publiczna

Zmiany mogą dotknąć życie w głębinach

Cieplejsza woda może pomieścić mniej tlenu, a spadek jego zawartości już obserwowano w niektórych częściach Morza Śródziemnego. Gatunki szukające chłodniejszych miejsc mają przy tym ograniczone możliwości ucieczki, bo morze jest zamknięte od północy, a ocieplają się również jego głębsze warstwy.

Warto przypomnieć też, że wymiana wody z oceanem jest utrudniona. Cieśnina Gibraltarska, która jest jedynym połączeniem z wszechoceanem, pomimo swojej sporej głębokości (średnio około 300 m), ma tylko 14 kilometrów szerokości. Przy takim ogromnym akwenie to niezwykle wąskie gardło.

Wyraźny widok na Półwysep Iberyjski oraz północną Afrykę oddzielone wąskim przesmykiem Cieśniny Gibraltarskiej, z rozległym Morzem Śródziemnym po prawej stronie oraz fragmentem Oceanu Atlantyckiego po lewej.
Cieśnina Gibraltarska i Morze ŚródziemneNASAdomena publiczna

Morze Śródziemne może być też swego rodzaju kulą pokazującą przyszłość większych akwenów. Woda krąży tutaj między powierzchnią a głębinami około dziesięć razy szybciej niż w otwartym oceanie.

Teraz naukowcy chcą ustalić, co dokładnie odpowiada za przyspieszenie ocieplenia i wzrostu zasolenia. Będą sprawdzać między innymi wpływ atmosfery, parowania, opadów, dopływu rzek oraz wody napływającej z Atlantyku przez Cieśninę Gibraltarską.

Wyniki badania opublikowano w środę 16 września w czasopiśmie Geophysical Research Letters

Zobacz również:

Z powodu coraz wyższych temperatur wody w Bałtyku coraz częściej będą sinice
Polska

Morze Bałtyckie gorące jak zupa. To wcale nie jest dobra wiadomość

Jakub Wojajczyk
Jakub Wojajczyk


Krytyczny stan wody w rzekach Europy. Zdjęcia pokazują skalę problemuAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze