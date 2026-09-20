W skrócie
- Morze Śródziemne ociepla się i staje się bardziej słone, przy czym zmiany te nie dotyczą tylko powierzchni, ale sięgają kilku kilometrów w głąb akwenu.
- Powierzchnia morza ociepla się od 2000 roku o około 0,5 st. C na dekadę, co przebiega dwa-trzy razy szybciej niż w przypadku wód światowego oceanu.
- W południowym Adriatyku głębokie wody ocieplają się sześć razy szybciej niż w reszcie Morza Śródziemnego, co może zagrażać cyrkulacji tlenu niezbędnego dla życia głębinowego.
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Morze Śródziemne nie tylko się ociepla. Naukowcy zauważyli, że woda staje się również bardziej słona. Oba procesy przyspieszają. Zmiany nie ograniczają się tylko do powierzchni. W niektórych miejscach zmiany sięgają kilka kilometrów w głąb morza.
Morze Śródziemne szybko się ociepla
Naukowcy przeanalizowali pomiary temperatury i zasolenia zebrane w latach 1950-2025 podczas rejsów badawczych oraz za pomocą automatycznych pływaków. Praktycznie w całym Morzu Śródziemnym woda robi się cieplejsza i tempo tych zmian rośnie.
Wody,które znajdują się w górnych 100 metrach (tj. w tej najlepiej doświetlonej strefie epipelagialnej) są obecnie o około 2 st. C cieplejsze od średniej z lat 1950-1999. Od 2000 roku powierzchnia morza ociepla się o około 0,5 st. C na dekadę. To dwa-trzy razy szybciej niż powierzchnia światowego oceanu.
Na tle całego morza wyróżnia się Adriatyk
Największe przyspieszenie zmian widać w środkowej i wschodniej części Morza Śródziemnego. W południowej części Adriatyku głębokie wody od 2000 roku ocieplają się około sześć razy szybciej niż w pozostałej części Morza Śródziemnego.
Ma to znaczenie dla krążenia wody. Zimą chłodne wiatry sprawiają, że powierzchniowa woda Adriatyku staje się na tyle gęsta, że może opaść w głąb. Zabiera wtedy ze sobą tlen potrzebny organizmom żyjącym w głębinach.
Teraz opadająca woda jest jednak cieplejsza i bardziej słona niż dawniej. Sól zwiększa jej ciężar, ale ogrzewanie działa w przeciwną stronę - zmniejsza ilość tlenu. Na razie woda nadal opada, ale naukowcy nie wiedzą, jak długo obecny układ się utrzyma.
Zmiany mogą dotknąć życie w głębinach
Cieplejsza woda może pomieścić mniej tlenu, a spadek jego zawartości już obserwowano w niektórych częściach Morza Śródziemnego. Gatunki szukające chłodniejszych miejsc mają przy tym ograniczone możliwości ucieczki, bo morze jest zamknięte od północy, a ocieplają się również jego głębsze warstwy.
Warto przypomnieć też, że wymiana wody z oceanem jest utrudniona. Cieśnina Gibraltarska, która jest jedynym połączeniem z wszechoceanem, pomimo swojej sporej głębokości (średnio około 300 m), ma tylko 14 kilometrów szerokości. Przy takim ogromnym akwenie to niezwykle wąskie gardło.
Morze Śródziemne może być też swego rodzaju kulą pokazującą przyszłość większych akwenów. Woda krąży tutaj między powierzchnią a głębinami około dziesięć razy szybciej niż w otwartym oceanie.
Teraz naukowcy chcą ustalić, co dokładnie odpowiada za przyspieszenie ocieplenia i wzrostu zasolenia. Będą sprawdzać między innymi wpływ atmosfery, parowania, opadów, dopływu rzek oraz wody napływającej z Atlantyku przez Cieśninę Gibraltarską.
Wyniki badania opublikowano w środę 16 września w czasopiśmie Geophysical Research Letters