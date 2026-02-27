Niespodziewane znalezisko. Rolnik natrafił na prawdziwy skarb

Rolnik przygotowujący pole pod sad we wsi Ketton niespodziewanie natrafił na niezwykły ślad przeszłości - pod cienką warstwą ziemi ukryta była ogromna rzymska mozaika sprzed około 1700 lat. Znalezisko z 2020 roku okazało się jednym z najlepiej zachowanych przykładów tego typu sztuki w regionie i może wskazywać na istnienie nieznanej osady z czasów imperium rzymskiego.

Do odkrycia doszło przypadkiem, gdy właściciel pola przygotowywał teren pod nasadzenie drzew. Niedługo po rozpoczęciu prac spod ziemi zaczęły wyłaniać się kolorowe kamienne płytki. Po wezwaniu specjalistów okazało się, że mozaika zajmuje obszar około 90 metrów kwadratowych.

Rzymska mozaika sprzed 1700 lat może być związana z dziełem Ajschylosa

Wkrótce po odkryciu, eksperci powiązali ją z jednym z najważniejszych dzieł literackich starożytnego świata - "Iliadą" Homera. Jednak obecnie badacze uznali, że mozaika nie ukazuje wojny trojańskiej oczami Homera - zamiast tego analiza ujawnia, że obrazy wojny oparte są na zaginionej sztuce napisanej ponad dwa wieki po Iliadzie przez klasycznego greckiego tragika Ajschylosa.

Ilustracje na kamiennych płytkach pokazują trzy sceny z klasycznej tragedii greckiej. Wojownik Achilles i trojański książę Hektor toczą pojedynek, następnie Achilles wlecze ciało Hektora w triumfie, a na koniec władca Troi płaci okup w złocie za odzyskanie szczątków syna. Szczegóły, takie jak ważenie złota przez króla Priama przy ciele syna i użycie rydwanów przez walczących, sprawiają, że mozaika odbiega od "Iliady" Homera, lecz dorównuje "Wykupieniu Hektora".

Niedługo po odnalezieniu płyt, Historic England wraz z University of Leicester Archaeological Services zainicjowały wspólne prace wykopaliskowe nad mozaiką oraz rzymską willą, która ją otaczała. Naukowcy stwierdzili, że Rzymianie znali zapewne różne wersje historii wojny trojańskiej.

