Epidemia eboli w Afryce osiągnęła bezprecedensowe rozmiary. Według danych przytaczanych przez media do 28 października 2026 r. odnotowano 10 091 przypadków zakażenia, a liczba zgonów zbliżyła się do 5 tys. Zdecydowana większość zachorowań i ofiar dotyczy Demokratycznej Republiki Konga, ale zakażenia wykryto również w innych państwach regionu.

Dr Jean Kaseya, dyrektor generalny Afrykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (Africa CDC), ostrzegł, że dalsze rozprzestrzenianie się choroby może zagrozić również państwom spoza Afryki. W rozmowie z "The Guardian" porównał obecną sytuację do początków pandemii COVID-19, kiedy wiele krajów nie spodziewało się, że kryzys zdrowotny dotknie także ich mieszkańców.

Nie chcemy, aby Wielka Brytania i inne kraje stały się ogniskami zakażeń

Podkreślił, że rządy na całym świecie powinny zwiększyć gotowość na wypadek pojawienia się kolejnych przypadków oraz przygotować systemy ochrony zdrowia na możliwość leczenia zakażonych. Według szefa Africa CDC skala geograficznego rozprzestrzeniania się obecnej epidemii jest bezprecedensowa.

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Epidemia przekroczyła granice kolejnych państw

Obecne ognisko choroby rozpoczęło się w Demokratycznej Republice Konga. Choć oficjalnie ogłoszono je w maju, analiza materiału genetycznego wirusa wskazuje, że zakażenia mogły występować już od lutego. Epidemia jest największą i najbardziej śmiercionośną w historii kraju, przewyższając wcześniejsze ognisko z lat 2018-2020.

Wirus dotarł także do innych państw afrykańskich. W Kenii zgłoszono kolejne przypadki po śmierci mężczyzny, który przyjechał z Konga przez Ugandę. W Nigerii zakażenie wykryto u kobiety, która przybyła z Ugandy. Co więcej, jeden przypadek odnotowano również we Francji, chodzi o lekarza powracającego z Demokratycznej Republiki Konga w czerwcu.

Za obecną falę zachorowań odpowiada wirus Bundibugyo, jeden z wariantów wirusa Ebola. Choroba może przebiegać ciężko i prowadzić do śmierci. Do jej objawów należą gorączka, bóle mięśni, ból głowy i gardła, a także wymioty i biegunka. Do zakażenia dochodzi przede wszystkim przez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi chorego, jak krew czy wymiociny, a także ze zwłokami zakażonych osób.

Brakuje pieniędzy i środków do walki z epidemią

Powstrzymywanie epidemii utrudniają nie tylko jej zasięg, ale również niedobory środków ochrony osobistej, zaległości w wypłatach wynagrodzeń pracownikom medycznym oraz konflikty zbrojne w regionie. Przesiedlenia ludności, nieufność wobec władz i dezinformacja dodatkowo komplikują działania służb.

Jednym z najpoważniejszych problemów pozostaje jednak brak zatwierdzonego leczenia zakażenia wariantem Bundibugyo. Trwają prace nad szczepionkami, a wyniki badań mają być dostępne w kolejnych miesiącach. Naukowcy pracują nad rozwiązaniami, które mogłyby pomóc ograniczyć skalę epidemii. Na razie kluczowe pozostają szybkie wykrywanie zakażeń, izolowanie chorych, ochrona personelu medycznego i ograniczanie kontaktu z materiałem zakaźnym.

Kaseya apeluje też o większą współpracę między państwami, kontrole na przejściach granicznych i przygotowanie możliwości testowania osób przybywających z obszarów objętych epidemią. Chce również utworzenia "korytarza pokoju" w regionach dotkniętych walkami, aby personel medyczny mógł bezpiecznie docierać do chorych.