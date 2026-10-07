EV-D68 należy do grupy enterowirusów. Zakażenia tym wirusem występują przede wszystkim latem i jesienią, u większości osób przebiegają łagodnie lub bezobjawowo. Typowe objawy obejmują katar, kichanie, kaszel, bóle mięśni, a także świszczący oddech. W cięższych przypadkach może dojść do duszności lub zapalenia płuc, szczególnie u dzieci z astmą. Większe ryzyko ciężkiego przebiegu dotyczy przede wszystkim niemowląt, dzieci i nastolatków.

Największe obawy dotyczą układu nerwowego

Powodem, dla którego EV-D68 jest uważnie monitorowany, jest jednak jego związek z ostrym wiotkim zapaleniem rdzenia kręgowego (AFM). To rzadka, ale poważna choroba neurologiczna, powodująca nagłe osłabienie kończyn, obniżenie napięcia mięśniowego i utratę odruchów. W niektórych przypadkach mogą pojawić się również opadanie mięśni twarzy, trudności z poruszaniem oczami, połykaniem lub mówieniem - choroba może prowadzić do trwałego paraliżu.

Z tego powodu obraz kliniczny AFM może przypominać polio, ale eksperci podkreślają, że w próbkach pacjentów nie wykrywa się wirusa powodującego tę chorobę. Warto też zaznaczyć, że AFM może być wywoływane przez różne wirusy i nie można utożsamiać go wyłącznie z EV-D68. Wśród potencjalnych czynników wymienia się także inne enterowirusy, wirusy z grupy flawiwirusów, herpeswirusy i adenowirusy.

Kalifornia już wcześniej ostrzegała lekarzy

California Department of Public Health już 6 sierpnia wydał komunikat skierowany do lekarzy i lokalnych służb zdrowia, w którym zalecił zwiększoną czujność wobec AFM w okresie późnego lata i jesieni. Resort wskazał EV-D68 jako wirusa, którego zwiększona cyrkulacja była wcześniej powiązana ze wzrostami liczby przypadków AFM w latach 2014, 2016 i 2018.

Resort podkreślał także, że w poprzednich latach wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego wywoływane przez EV-D68 poprzedzał pojawienie się przypadków AFM o około dwa tygodnie.

Co pokazują obecne dane?

Informacje o obecnym wzroście EV-D68 w rejonie Zatoki San Francisco pochodzą z systemu WastewaterSCAN, który analizuje materiał genetyczny wirusów obecny w ściekach komunalnych. SFGATE, powołując się na te dane, podał, że poziom EV-D68 jest wysoki i rośnie w Palo Alto, Napa i południowo-wschodnim San Francisco, a wysokie poziomy obserwowane są również w San Rafael. To ważny sygnał epidemiologiczny, choć nie należy go utożsamiać bezpośrednio z liczbą zachorowań.

Monitoring ścieków pozwala wykrywać obecność materiału genetycznego wirusa w populacji, lecz nie informuje sam w sobie, ile osób jest zakażonych, ilu pacjentów wymaga leczenia ani ile zakażeń zakończy się powikłaniami neurologicznymi. Jeśli chodzi o konkretne liczby, to wiadomo jedynie, że na poziomie ogólnokrajowym od początku 2026 roku potwierdzono 11 przypadków AFM, podczas gdy w całym 2025 roku było ich 17.

Nie ma szczepionki przeciwko EV-D68

Obecnie nie istnieje szczepionka chroniąca przed EV-D68 ani specyficzny lek przeciwwirusowy przeznaczony do leczenia zakażenia tym wirusem. CDC zaleca podstawowe działania ograniczające transmisję wirusów oddechowych: regularne mycie rąk, unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, czyszczenie często dotykanych powierzchni oraz pozostawanie w domu podczas choroby.

Szczególnej uwagi wymagają natomiast objawy neurologiczne. Nagłe osłabienie ręki lub nogi, utrata napięcia mięśniowego lub odruchów, opadanie twarzy, trudności z połykaniem czy niewyraźna mowa wymagają pilnej oceny medycznej. Zaleca się natychmiastową hospitalizację pacjentów z podejrzeniem AFM, ponieważ choroba może szybko prowadzić do niewydolności oddechowej.