Multiwitaminy mogą spowalniać starzenie? Zaskakujące wyniki nowego badania

Karolina Majchrzak

Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie Nature Medicine, codzienne przyjmowanie preparatów multiwitaminowych może spowalniać niektóre wskaźniki biologicznego starzenia organizmu. A przynajmniej tak sugeruje analiza, która objęła 958 zdrowych osób o średnim wieku ok. 70 lat, które wzięły udział w badaniach współfinansowanych przez firmę Mars Incorporated.

Tabletki na kobiecej dłoni.
Codzienne przyjmowanie preparatów multiwitaminowych może spowolnić starzenie? Tak sugeruje nowe badanie

W badaniach nad starzeniem coraz częściej rozróżnia się dwa pojęcia: wiek chronologiczny, czyli liczbę lat życia oraz wiek biologiczny, który odzwierciedla rzeczywisty stan organizmu. Ten drugi często szacuje się na podstawie zmian w metylacji DNA - chemicznych modyfikacjach materiału genetycznego, które kumulują się wraz z wiekiem i wpływają na aktywność genów.

Na tej podstawie naukowcy tworzą tzw. zegary epigenetyczne, pozwalające oszacować tempo starzenia się organizmu. Jedna z hipotez zakłada, że spowolnienie biologicznego starzenia mogłoby zmniejszyć ryzyko chorób związanych z wiekiem i wydłużyć okres życia w dobrym zdrowiu.

Eksperyment z udziałem niemal tysiąca osób

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy można to osiągnąć za pomocą preparatów multiwitaminowych przyjmowanych codziennie. W tym celu niemal 1000 uczestników badania podzielono na cztery grupy: jedna z nich przyjmowała codziennie ekstrakt z kakao i multiwitaminę, druga kakao i placebo witamin, trzecia placebo kakao i multiwitaminę, a czwarta otrzymywała dwa placebo.

Największy efekt u osób z niedoborami

Badacze pobierali próbki krwi na początku badania oraz po roku i dwóch latach. Następnie analizowali w nich zmiany w pięciu różnych wskaźnikach metylacji DNA, czyli wspomnianych zegarach epigenetycznych. Po uwzględnieniu wieku, płci i wyników początkowych okazało się, że osoby przyjmujące codziennie multiwitaminę wykazywały spowolnienie biologicznego starzenia w dwóch z pięciu analizowanych wskaźników.

Dotyczyło to szczególnie tych zegarów epigenetycznych, które służą do szacowania ryzyka śmierci. W praktyce oznaczało to około cztery miesiące mniej biologicznego starzenia w ciągu dwóch lat w porównaniu z grupą placebo. Badacze zauważyli też, że efekt był wyraźniejszy u uczestników, którzy już na początku badania starzeli się biologicznie szybciej - może to sugerować, że większą korzyść z suplementacji odniosły osoby z gorszym stanem odżywienia. Jednocześnie analiza wykazała, że ekstrakt z kakao nie wpływał na tempo biologicznego starzenia i nie zmieniał efektu działania multiwitamin.

Stan odżywienia może częściowo wyjaśniać nasze wyniki, ale zegary epigenetyczne mogą też odzwierciedlać inne czynniki ryzyka związane z wiekiem
wyjaśnił główny autor badania Howard Sesso z ośrodka Mass General Brigham.

    Eksperci studzą entuzjazm

    Naukowcy podkreślają jednak, że potrzebne są dalsze badania, aby sprawdzić, czy niewielkie zmiany w zegarach epigenetycznych faktycznie przekładają się na realne korzyści zdrowotne. 

    Podobną opinię wyrazili eksperci z Columbia University Mailman School of Public Health, którzy w komentarzu do publikacji zaznaczyli, że zaobserwowany efekt jest niewielki. Zdaniem Marco Di Antonio z Imperial College London wyniki nie oznaczają, że wszyscy powinni zacząć przyjmować multiwitaminy, bo jak podkreśla na tempo starzenia największy wpływ mają zdrowa dieta i styl życia.

    Najnowsze