Odkrycia dokonał dr Mark de Kreij z Radboud University podczas projektu poświęconego badaniu i publikacji starożytnych rękopisów znajdujących się w zbiorach specjalnych Uniwersytetu w Utrechcie. Pergamin znajdował się w kolekcji, którą placówka nabyła w połowie XX wieku od spadkobierców niemieckiego uczonego Carla Schmidta.

Zwykły fragment okazał się częścią "Odysei"

Większość znajdujących się w niej materiałów stanowiły wczesnochrześcijańskie rękopisy zapisane po koptyjsku, ale zbiór zawierał także kilka papirusów egipskich i greckich. Jeden z fragmentów początkowo uznano za niepozorny kawałek rękopisu z VII wieku. Był uszkodzony, odbarwiony i zapisany bardzo drobnymi, starannie wykonanymi literami.

De Kreij zauważył jednak słowa charakterystyczne dla eposów Homera. Dalsze badania pozwoliły ustalić, że fragment pochodzi z XII księgi "Odysei", a rzeczywista data jego powstania jest znacznie wcześniejsza. Pergamin pochodzi bowiem z III lub IV wieku n.e., czyli ma około 1700 lat.

Scena gniewu boga słońca

Odnaleziony fragment nie przedstawia przypadkowego momentu poematu. Zawiera wersy opisujące chwilę, w której Helios dowiaduje się, że towarzysze Odyseusza zabili i zjedli jego święte bydło. Wcześniej bohater otrzymał ostrzeżenie, by jego ludzie nie zbliżali się do zwierząt należących do boga słońca. Gdy jednak po długotrwałych sztormach załodze zaczyna brakować jedzenia, zakaz zostaje złamany. Helios domaga się od Zeusa zemsty. W konsekwencji potężny sztorm niszczy statek Odyseusza i zabija jego towarzyszy. Sam bohater jako jedyny uchodzi z życiem.

Uniwersytet w Utrechcie podkreśla, że odnalezione wersy opisują ważny punkt zwrotny całej "Odysei". To moment, w którym historia podróży Odyseusza zbliża się do katastrofalnego finału, ale jednocześnie rozpoczyna się kolejny etap jego historii - powrót na Itakę i konfrontacja z mężczyznami próbującymi przejąć jego dom i zalotnikami Penelopy.

"Odyseja" wielkości Kindle'a

Co ciekawe, badacze sądzą, że fragment był częścią niewielkiego kieszonkowego wydania pełnej "Odysei". Według Uniwersytetu w Utrechcie książka była mniej więcej wielkości współczesnego czytnika Kindle. Można więc przypuszczać, że około 300 roku n.e. ktoś w egipskiej oazie Fajum posiadał własne, stosunkowo poręczne wydanie słynnego eposu.

Nie wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach znaleziony właśnie fragment oddzielił się od pierwotnej książki i trafił do kolekcji przechowywanej dziś w Utrechcie. Tak czy inaczej, według uniwersytetu na świecie znanych jest tylko około 30 podobnych fragmentów "Odysei" pochodzących z tego okresu.

Sam poemat powstał wiele wieków wcześniej, prawdopodobnie pod koniec VIII lub na początku VII wieku p.n.e. Fragment z Utrech­tu jest więc świadectwem późniejszego funkcjonowania dzieła w świecie grecko-rzymskim i dowodem na to, że twórczość Homera była popularna w Egipcie w późnej starożytności.

Odnalezienie fragmentu "Odysei" w Utrechcie jest kolejnym w ostatnim czasie przypadkiem, gdy tekst Homera pojawia się w nieoczekiwanym miejscu. Wiosną 2026 roku w Egipcie odkryto fragmenty "Iliady" w rzymskiej mumii. Oba eposy należą do najważniejszych dzieł literatury antycznej - "Iliada" koncentruje się na wojnie trojańskiej, natomiast "Odyseja" opowiada o dziesięcioletniej podróży Odyseusza z Troi do rodzinnej Itaki.