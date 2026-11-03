Mistrzowska precyzja sprzed 2100 lat zamknięta w 13 milimetrach

Zadziwiająco szczegółowa scena teatralna z czasów starożytności została przedstawiona na maleńkim kamieniu o wymiarach zaledwie 13 na 11 mm. Około 2100 lat temu mistrzowi rzeźbiarstwa udało się zamieścić na tej niewielkiej powierzchni satyrów, poetę oraz posąg przedstawiający Dionizosa. Teraz badaczom udało się zidentyfikować niewielką kobiecą postać, która znajduje się w tle. Najciekawszą cechą tego miniaturowego dzieła jest to, że aktorzy przedstawieni są jako postacie mitologiczne.

Archeolodzy badali kamień karneolu osadzony w żelaznym pierścieniu, który znajduje się w Muzeum Etnograficznym w Ankarze. Jego wytworzenie datowane jest na pierwszą połowę I wieku p.n.e. Wiek obiektu określono na podstawie jego formy, cech technicznych oraz porównania z podobnymi artefaktami.

Na maleńkim kamieniu ukryto postacie z mitologii

Na tej małej powierzchni autor umieścił pięć postaci, hermę przedstawiającą Dionizosa oraz niewielką postać kobiecą w tle. Wówczas hermy były posągami, łączącymi ludzką głowę lub popiersie z podłużną kolumną. Różnorodność pozycji, strojów i przedmiotów, które trzymają postacie, zwiększa złożoność kompozycji. W centrum sceny siedzi mężczyzna w długiej szacie - może to być poeta. Naprzeciwko niego stoi postać z jedną nogą opartą na kamieniu. Jest to prawdopodobnie lider chóru satyrów. Resztę przedstawionych postaci wyróżniają rogi, ogony i zakrzywione laski na ramionach, co sugeruje, że są półludzkimi i półzwierzęcymi satyrami, które w mitologii greckiej otaczały boga wina i teatru, Dionizosa.

Szczegółowy rysunek 2100-letniego kamienia R. Selim, Arslan i Bulut materiał zewnętrzny

Rzeźba skrywa jeszcze dwie postacie. Po lewej stronie kompozycji znajduje się herma kojarzona z Dionizosem. Za tym posągiem stoi jeszcze jedna, tym razem kobieca postać. Naukowcy sugerują, że przedstawia ona Thalię, muzę komedii w mitologii greckiej. Nie jest to jednak pewne, a badacze wciąż analizują rzeźbę i porównują ją z innymi przykładami.

Nie jest jeszcze wiadome, do kogo należał pierścień. Większość żelaznego trzonka zaginęła. Sama rzeźba ma dwa drobne pęknięcia i ślady zużycia, jednak wszystkie figury są nadal czytelne. Według Meliha Arslana i Ahmeta Emirhana Buluta, którzy badali miniaturowe dzieło, mogło ono należeć do mistrza teatru lub osoby silnie zainteresowanej sztukami widowiskowymi. Taka biżuteria może odzwierciedlać artystyczne skłonności właściciela lub jego zawodową tożsamość.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Cedrus, otwiera się w nowym oknie.



