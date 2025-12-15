Europa to wielki księżyc Jowisza, którego system przed laty był badany przez sondę Galileo należącą do NASA. W danych zebranych przez statek została odkryta tajemnicza blizna. Jest to struktura na lodowej powierzchni satelity gazowego olbrzyma, której naukowcy nie są w stanie jednoznacznie wyjaśnić.

Tajemnicza blizna na księżycu Jowisza Europa w danych z sondy NASA

Wspomniana struktura została nazwana Damhán Alla, co po irlandzku oznacza "pająk" lub "demon ścienny". Nazwę nadano nie bez przyczyny, bo odkryta w kraterze Manannán na księżycu Europa blizna rzeczywiście na pierwszy rzut oka przypomina pajęczaka. I choć została ona znaleziona w danych z sondy Galileo agencji NASA, której misja zakończyła się w 2003 r., tak naukowcy próbują rozwikłać zagadkę dopiero teraz.

Dendrytyczna "gwiazda laboratoryjna" utworzona przez przepływ ciekłej wody przez imitator lodu Europy w JPL NASA, modelująca, jak struktury takie jak Damhán Alla mogłyby powstawać na lodowym księżycu Jowisza. Prof. Lauren Mc Keown materiał zewnętrzny

Sam wzór został uchwycony już pod koniec lat 90. XX wieku. Sprawą postanowili zająć się uczeni z Trinity College w Dublinie. Jednoznacznej odpowiedzi na pytania związane z powstaniem tej struktury nie ma. Naukowcy przeprowadzili różne eksperymenty oraz symulacje komputerowe. Analiza wykazała, że Damhán Alla mogło powstać w wyniku erupcji słonej wody znajdującej się pod lodem księżyca Jowisza.

Znaczenie naszych badań jest naprawdę ekscytujące. Takie struktury powierzchniowe mogą nam wiele powiedzieć o tym, co dzieje się pod lodem.

"Jeśli zobaczymy ich więcej za pomocą Europa Clipper, mogą one wskazywać na lokalne baseny solankowe pod powierzchnią" - dodaje Lauren Mc Keown.

Księżyc Jowisza może skrywać życie pozaziemskie

Wnioski przedstawione przez naukowców mają ogromne znacznie pod kątem przyszłych badań księżyca Jowisza. Już teraz w jego kierunku zmierzają dwie sondy kosmiczne. Pierwszą jest Europa Clipper wystrzelona przez NASA. Drugi statek to JUICE należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Obie sondy mają dolecieć do Jowisza wcześnie w latach 30. XXI wieku. Potem rozpoczną się badania. Naukowcy podejrzewają, że pod grubą skorupą lodu Europy skrywa się ciekły ocean, gdzie nawet może istnieć życie pozaziemskie. Księżyc Jowisza jest jednym z najlepszych celów do jego szukania w całym Układzie Słonecznym.

Sondy Europa Clipper oraz JUICE nie będą zdolne do jednoznacznego potwierdzenia życia pozaziemskiego, ale mają dokładniej zbadać środowisko lodowego księżyca Jowisza i udzielić odpowiedzi na pytania związane z warunkami dla podtrzymania potencjalnych organizmów.

