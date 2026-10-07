Nad Arizoną eksplodował meteor. Są nagrania

W skrócie Jaskrawozielony meteor rozświetlił we wtorek niebo nad Arizoną w godzinach porannych, rozpadając się na mniejsze fragmenty tuż przed linią horyzontu.

Nagrania zjawiska potwierdzają jego przebieg, a astrofotograf Andrew McCarthy sugeruje, że szczątki obiektu mogły spaść na terenie Lasu Narodowego Tonto.

Specjaliści z National Park Service wskazują, że zielony kolor meteoru wynika prawdopodobnie z dużej zawartości magnezu w składzie chemicznym ciała niebieskiego.

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Nad ranem we wtorek nad częścią Stanów Zjednoczonych niebo rozświetlił przelatujący meteor, który spłonął w atmosferze Ziemi. Kula ognia, która ostatecznie się rozpadła, została zarejestrowana na licznych nagraniach wideo.

Jaskrawozielony meteor rozświetlił niebo nad Arizoną

Nietypowe wydarzenie miało miejsce we wtorek 6 października w Arizonie. Nastąpiło to we wczesnych godzinach porannych lokalnego czasu. Na niebie nagle pojawiła się szybko lecąca kula ognia o jaskrawozielonym zabarwieniu.

Całe zjawisko trwało zaledwie kilka sekund i podczas zbliżania się do linii horyzontu meteor eksplodował, a więc rozpadł się na mniejsze fragmenty. Zanim to nastąpiło, to obiekt kilka razy rozbłysnął.

Zjawisko to zarejestrowano w transmisji na żywo z miejscowości Dragoon w Arizonie, prowadzonej przez serwis SouthWest RailCams. Zapis z relacji można obejrzeć poniżej.

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Zdjęcie udostępnił także znany astrofotograf, Andrew McCarthy.

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"Absolutnie niesamowity meteor przecinający niebo - właśnie teraz w Arizonie. Wyraźnie zielony lub turkusowy, z odpadającymi fragmentami; świecił jasno aż do momentu, gdy znalazł się około 10 stopni nad horyzontem" - napisał McCarthy w wpisie na platformie X.

Nie wiadomo, gdzie dokładnie spadły fragmenty meteorytu spalającego się w atmosferze Ziemi, ale McCarthy przypuszcza, że mogło to nastąpić nad Lasem Narodowym Tonto.

Zabarwienie meteoru wskazuje bogatą zawartość magnezu

Dokładny skład chemiczny meteoru, który spalił się w środę nad Arizoną nie jest znany. Jednak National Park Service zwraca uwagę na istotny szczegół. Tym jest jaskrawozielone zabarwienie obiektu. O czym świadczy?

Taki odcień spalającego się w atmosferze ziemskiej meteorytu może wskazywać na stosunkowo dużą zawartość magnezu. Jeśli jakieś fragmenty przetrwały wysoką temperaturą, to mogły spaść na powierzchnię, a więc mielibyśmy tutaj do czynienia z meteorytem.

Meteoryty są cennym źródłem wiedzy o Układzie Słonecznym. Dokładne ich zbadanie pozwala ustalić skład chemiczny, a następnie oszacować ich pochodzenie.

Kule ognia nad Stanami Zjednoczonymi nie są rzadkością

Co prawda meteorów nie można oglądać każdej nocy, ale w rzeczywistości tego typu zjawiska nie są wcale tak bardzo rzadkie. Pod koniec maja mieszkańcy północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych również mogli zobaczyć kulę ognia. Przy okazji doszło do głośnej eksplozji, której towarzyszyły huki.

Jak potwierdziła później NASA, źródłem zjawiska był meteor, który wszedł w atmosferę i rozpadł się z energią porównywalną do wybuchu 300 ton trotylu.