W skrócie Nad wieloma miastami w średnich szerokościach geograficznych można zaobserwować ponad 700 satelitów, co często przewyższa liczbę gwiazd widocznych gołym okiem.

Badania oparto na danych dotyczących 15 833 aktywnych obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej, pochodzących z monitoringu Sił Kosmicznych USA.

Liczba widocznych satelitów zmienia się w ciągu doby i jest najwyższa po zmierzchu oraz przed świtem, gdy obiekty skutecznie odbijają światło słoneczne.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Rozgwieżdżone nocą niebo to z pewnością fascynujący widok. Rodzi się jednak pytanie: czy to, co widzimy, to na pewno gwiazdy? Dziś tak już nie jest i okazuje się, że nierzadko można dostrzec więcej satelitów.

Satelitów na nocnym niebie więcej niż gwiazd

W każdej chwili nocą nad typowym miastem położonym w średnich szerokościach geograficznych przelatuje ponad 700 satelitów. To nierzadko więcej od liczby widocznych gołym okiem gwiazd.

Wnioski płyną z analizy trajektorii 15 833 aktywnych satelitów, które znajdują się na niskiej orbicie okołoziemskiej, czyli na wysokości poniżej 2 tys. kilometrów. Dane dotyczyły miast w Wielkiej Brytanii, gdzie każdej nocy zaobserwowano średnio 710 satelitów.

Oczywiście badanie skupia się na Wielkiej Brytanii. Autorzy raportu zwracają jednak uwagę, że podobne zagęszczenie satelitów występuje nad większością typowych miast w całej Europie czy Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim znajdujących się między 40. a 50. stopniem szerokości geograficznej północnej czy południowej.

Opracowany raport oparto na danych dotyczących monitorowania satelitów, udostępnianych przez Siły Kosmiczne USA (U.S. Space Force) za pośrednictwem publicznego serwisu internetowego CelesTrak.

Nocne niebo wypełniają liczne satelity Starlink

Dużą rolę w nasilającym się zjawisku odgrywają oczywiście satelity Starlink, których SpaceX dotychczas wystrzeliło już ponad 10 tys.

Większość satelitów systemu Starlink porusza się po orbitach nachylonych pod kątem około 53 stopni do równika, przez co satelity te gromadzą się właśnie w średnich szerokościach geograficznych. Podane liczby są przybliżone i opierają się na globalnej siatce pomiarowej dla jednego dnia

"Najmniej satelitów można zaobserwować w pobliżu równika - jest ich tam około 490" - dodaje przedstawiciel firmy Accu Components, która opracowała wspomniany raport.

Warto dodać, że liczba widocznych satelitów zależy od pory dnia. Najwięcej obiektów tego typu można dostrzec po zmierzchu oraz przed świtem. Związane to jest z położeniem Słońca i jego światłem, które odbijają satelity, gdyż same nie są ich źródłem.

"W typowym brytyjskim mieście około 300 satelitów odbija światło słoneczne w ciągu pierwszej godziny po zapadnięciu zmroku. Około północy liczba ta spada poniżej 20, a przed świtem ponownie wzrasta do około 300" - wyjaśnia rzecznik Accu Components.