Napięcie pod ziemią najwyższe od tysiąca lat

Kalifornia od lat znana jest z ryzyka silnych trzęsień ziemi. Jednak najnowsze badania sugerują, że sytuacja może być dziś bardziej niepokojąca. Naukowcy przeanalizowali historię aktywności sejsmicznej i doszli do wniosku, że w dwóch uskokach na południu stanu mamy do czynienia z rekordowymi naprężeniami. Oczywiście nie oznacza to, że katastrofa nastąpi jutro lub za miesiąc, ale prawdopodobieństwo silnego wstrząsu wzrosło.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Journal of Geophysical Research dotyczy uskoków San Andreas i San Jacinto. To ogromne pęknięcia skorupy ziemskiej, wzdłuż których przemieszczają się masy skał. Gdy przez długi czas gromadzi się tam energia, może ona zostać uwolniona w postaci trzęsienia ziemi.

Uskok San Andreas materiały prasowe

Dlaczego naukowcy są zaniepokojeni?

Zespół kierowany przez Liliane Burkhard z University of Hawaiʻi at Mānoa wykorzystał symulacje komputerowe obejmujące ostatnie tysiąc lat. Wyniki wskazują, że oba uskoki są obecnie "krytycznie obciążone", czyli znajdują się w stanie wyjątkowo dużego nagromadzenia naprężeń.

Szczególną uwagę badaczy zwrócił rejon Cajon Pass na północny wschód od Los Angeles. To miejsce, gdzie oba systemy uskoków spotykają się ze sobą. Według modelu może ono działać jak swego rodzaju "brama trzęsień ziemi". Jeśli pęknięcie powstałe na jednym uskoku przeniesie się na drugi, skutki mogą być znacznie poważniejsze niż w przypadku pojedynczego zdarzenia.

Taki scenariusz mógłby zagrozić między innymi Los Angeles, San Bernardino, Riverside oraz dolinie Coachella, innymi słowy - obszarom zamieszkanym przez miliony ludzi.

"Historycznie wysokie" ryzyko wielkiego wstrząsu

- Istotne znaczenie dla określenia czasu wystąpienia przyszłego "wielkiego trzęsienia" w rejonie Los Angeles ma ustalenie, że poziom naprężeń na tych uskokach osiągnął historycznie wysoki poziom - ocenił prof. Bill McGuire, emerytowany profesor zagrożeń geofizycznych i klimatycznych z University College London.

Ostatnim trzęsieniem ziemi porównywalnym skalą do potencjalnego przyszłego zdarzenia było katastrofalne trzęsienie w San Francisco z 1906 roku o magnitudzie 7,9. Zginęło wówczas około trzech tysięcy osób. Co ważne, dotyczyło ono północnej części uskoku San Andreas, a południowe odcinki analizowane w nowym badaniu nie zostały wtedy odciążone. To właśnie dlatego mogły przez kolejne dziesięciolecia, a miejscami nawet stulecia, gromadzić kolejne porcje energii.

Choć współczesne budynki są znacznie lepiej przygotowane na silne wstrząsy niż sto lat temu, naukowcy podkreślają, że wyjątkowo duże trzęsienie ziemi nadal mogłoby mieć katastrofalne skutki.

Publikacja: Burkhard, L. M. L., Smith-Konter, B. R., Scharer, K. M., & Sandwell, D. T. (2026). Cajon pass and the southern San Andreas Fault system: Earthquake cycle stress accumulation and present-day loading. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 131, e2025JB033213. https://doi.org/10.1029/2025JB033213

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