Nagle czujesz czyjś wzrok. Dlaczego mamy wrażenie, że ktoś na nas patrzy?

Karol Kubak

Karol Kubak

Czasem wystarczy dziwne przeczucie, żeby odwrócić głowę. I wtedy okazuje się, że ktoś rzeczywiście na nas patrzy. Przypadek? Nasz mózg potrafi wychwytywać informacje o spojrzeniu nawet wtedy, gdy nie patrzymy bezpośrednio na drugą osobę. Naukowcy od lat sprawdzają, skąd bierze się to niezwykłe wrażenie.

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Starszy mężczyzna z siwą brodą i okularami stoi przy oknie i patrzy na zewnątrz, opierając się o framugę.
Gdy czujemy, że ktoś na nas patrzy, od razu nasze zachowanie się zmieniaCanva ProINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Mózg potrafi wychwycić cudze spojrzenie
  2. Dlaczego odwracamy głowę?
  3. Czasem naprawdę nikt na nas nie patrzy

Idziecie ulicą, siedzicie w autobusie albo pracujecie przy komputerze i nagle pojawia się ta myśl... ktoś się na mnie patrzy. Znacie to uczucie? Odwracacie głowę. Czasem rzeczywiście można napotkać czyjś wzrok. Innym razem za nami nikogo nie ma. Skąd więc bierze się to dziwne przeczucie?

Mózg potrafi wychwycić cudze spojrzenie

Wzrok innych ludzi jest dla nas bardzo ważną informacją. Nie mamy jednak specjalnego "zmysłu wykrywania spojrzenia". Mózg wykorzystuje za to drobne sygnały, których możemy świadomie nie zauważać. Znaczenie ma nie tylko położenie oczu, ale też kierunek głowy czy pozycja całego ciała.

Badania pokazują, że kierunek cudzego spojrzenia może wpływać na naszą uwagę nawet wtedy, kiedy twarz znajduje się poza centrum naszego pola widzenia. Badanie opisane we Frontiers in Psychology, otwiera się w nowym oknie wykazało, że kierunek spojrzenia może wpływać na naszą uwagę również wtedy, gdy twarz znajduje się z boku. Prościej mówiąć, możemy nie patrzeć komuś prosto w oczy, a mimo to zauważyć, że jego wzrok skierował się w naszym kierunku.

Skąd bierze się to dziwne przeczucie bycia obserwowanym?Geekweek - import

Dlaczego odwracamy głowę?

Warto dodać, że nasz mózg nie zawsze potrzebuje pewności. Jeśli dostanie kilka słabych sygnałów sugerujących, że ktoś może na nas patrzeć, może skierować uwagę w stronę tej osoby. To trochę takie szybkie sprawdzenie... lepiej zerknąć, niż przeoczyć sytuację, która może mieć znaczenie.

Badania pokazują też, że samo przekonanie, że ktoś nas obserwuje, potrafi zmienić zachowanie. W eksperymencie naukowców z University College London uczestnicy, którzy sądzili, że druga osoba ich widzi, częściej podejmowali zachowania korzystne społecznie i inaczej kierowali wzrok.

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Czasem naprawdę nikt na nas nie patrzy

Jest jednak drugi, chyba nawet ciekawszy przypadek. Możemy mieć bardzo silne poczucie, że ktoś nas obserwuje, choć w rzeczywistości... nikogo nie ma.

Samotna postać idąca środkiem opustoszałej, zamglonej ulicy oświetlonej przyćmionym światłem latarni, otoczona bezlistnymi drzewami.
Możemy mieć bardzo silne poczucie, że ktoś nas obserwuje, choć w rzeczywistości... nikogo nie ma.Zdjęcie ilustracyjne123RF/PICSEL

Pamiętajmy, że mózg nie działa jak kamera, która po prostu rejestruje otoczenie. Cały czas interpretuje niepełne informacje i próbuje przewidzieć, co dzieje się wokół nas.

Dlatego kilka drobnych sygnałów może wystarczyć, żeby pojawiło się poczucie czyjejś obecności. Ruch zauważony kątem oka, dźwięk za plecami mogą zostać przez mózg połączone w silne przekonanie, że ktoś się na nas patrzy. Dopiero po odwróceniu głowy okazuje się, że nie ma żadnego spojrzenia.

Ale jak się nad tym zastanowimy, to w zasadzie rozsądny mechanizm. W niepewnej sytuacji bardziej opłaca się sprawdzić, czy ktoś rzeczywiście nas obserwuje, niż całkowicie zignorować możliwy sygnał.

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