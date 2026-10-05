Najgorętsza ze zbadanych gwiazd może mieć w ekosferze planetę

W skrócie Astronomowie odkryli potencjalną egzoplanetę HD 156295 b, krążącą wokół najgorętszej z dotychczas zbadanych gwiazd, która znajduje się około 140 lat świetlnych od Ziemi.

Gwiazda HD 156295 to obiekt typu Delta Scuti, charakteryzujący się pulsacyjną jasnością, co pozwala wykorzystywać ją jako swoisty kosmiczny zegar do celów badawczych.

Wstępne analizy wskazują, że HD 156295 b to gazowy olbrzym o masie sześciokrotnie większej od Jowisza, znajdujący się w ekosferze, gdzie mogą panować warunki do istnienia wody.

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Do tej pory odkryto i potwierdzono już blisko 6,4 tys. planet pozasłonecznych. Wkrótce może do nich dołączyć kolejna egzoplaneta. Astronomowie natrafili na potencjalny świat, który znajduje się w ekosferze najgorętszej z dotychczas zbadanych gwiazd.

HD 156295 to najgorętsza z dotychczas zbadanych gwiazd

Tą gwiazdą jest HD 156295, która znajduje się około 140 lat świetlnych od nas. Jest to obiekt typu A, który wyróżnia się świeceniem błękitnawobiałym światłem. Wiemy, że mogą osiągać rozmiary do dwóch razy większych od Słońca i cechują się wysokimi temperaturami - o kilka tysięcy stopni Celsjusza wyższymi w porównaniu do naszej gwiazdy.

Astronomowie szacują, że temperatura HD 156295 osiąga wartość bliską 7,5 tys. stopni Celsjusza. Ponadto jest około dziewięć razy jaśniejsza od Słońca. Przy okazji jest to obiekt typu Delta Scuti. Co to oznacza? Jej jasność pulsuje tak regularnie, iż może ona pełnić funkcję "kosmicznego zegara".

Do tej pory astronomowie przeanalizowali dane pochodzące z około 16,5 tys. gwiazd typu Delta Scuti. Zostały one uchwycone przez satelitę TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), który należy do NASA. Potem naukowcy zawęzili obiekt badań do dziewięciu gwiazd i w pobliżu HD 156295 pojawiła się niespodzianka. To potencjalna egzoplaneta, gdzie w przypadku pozostałych ośmiu mówi się o brązowych karłach.

Potencjalna egzoplaneta w ekosferze gwiazdy HD 156295

W pobliżu HD 156295 astronomowie doszukali się potencjalnej egzoplanety. Nie jest to więc jeszcze pewne znalezisko i wymaga potwierdzenia, ale już teraz zapowiada się bardzo interesująco.

Wspomniana kandydatka do egzoplanety została sklasyfikowana pod nazwą HD 156295 b i ma wstępną masę oszacowaną na sześć razy większą od masy Jowisza. To gazowy olbrzym o sporych rozmiarach, który ponadto znajduje się w bardzo interesującym miejscu. To ekosfera gwiazdy.

Planeta HD 156295 b może okrążać gwiazdę w odległości około 4 jednostek astronomicznych (jedna z nich określa średnią odległość Ziemi od Słońca) i może otrzymywać około 60 proc. promieniowania, które otrzymuje nasz świat. To stwarza potencjalne warunki do istnienia wody w stanie ciekłym.

Odkrycie stało się możliwe dzięki wykorzystaniu metody opartej na analizie czasu pulsacji. Pozwala ona "odkryć układy, które byłyby niewykrywalne za pomocą jakiejkolwiek innej techniki obserwacyjnej". Wyniki badań udostępniono na łamach The Astrophysical Journal.