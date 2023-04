Gubernator Fukushimy Masao Uchibori wezwał firmę TEPCO do wydania natychmiastowej oceny ryzyka zagrożenia w razie kolejnego trzęsienia ziemi. Gubernatorowi zależy przede wszystkim na tym, aby w ten sposób uspokoić obawy mieszkańców zamieszkujących niedaleko elektrowni oraz w całym kraju. Dzięki danym zebranym z ostatniej sondy eksperci będą mogli opracować metody usuwania gruzu. Posłużą one również TEPCO do stworzenia trójwymiarowej szczegółowej mapy dotyczącej rozmieszczenia stopionego paliwa i gruzów. Po katastrofie i zalaniu elektrowni przez wodę, na jej terenie wytworzyło się około 1,3 miliona ton ścieków, które obecnie zajmują ponad 1000 zbiorników.

Oczyszczanie elektrowni

Po wielu rozmowach i gorących debatach z władzami firma TEPCO oświadczyła, że w planach mają upuścić uzdatniona już wodę z elektrowni do Oceanu Spokojnego. Wywołało to lawinę niezadowolenia ze strony miejscowej ludności i gniew społeczności rybackich i krajów sąsiednich. Jednak jest to aktualnie najbezpieczniejsza forma utylizacji tej wody.

Pierwsze prace związane z usuwaniem stopionego paliwa mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Pierwszy oczyszczony zostanie blok nr 2, a następnie pracę rozpoczną się w bloku nr 1 w 2027 roku z aż 10-letnim opóźnieniem. Natomiast szczątki z reaktorów zaczną być usuwane w 2031 roku.