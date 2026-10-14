Niedawno pisaliśmy o odkryciu zatopionego statku sprzed 2100 lat, z którego archeolodzy odzyskali wiele artefaktów, w tym luksusową zastawę, a Turcja znowu nas zaskakuje. W pobliżu wyspy Kekova w prowincji Antalya odkryto pozostałości jednostki handlowej sprzed 4400-4700 lat. Szczątki ładunku leżą na podwodnym zboczu, na głębokości około 30 metrów. Drewniana konstrukcja statku nie przetrwała, ale na dnie zachowały się trzy kamienne kotwice oraz ponad 30 ceramicznych amfor, a w niektórych naczyniach wciąż znajdują się pozostałości przewożonych niegdyś substancji.

Wrak jest kapsułą czasu na dnie morza

Amfory zdradziły wiek wraku

Ustalenie wieku znaleziska nie było proste. Ponieważ nie zachowało się drewno statku, badacze nie mogli zastosować datowania radiowęglowego. Zamiast tego przeanalizowali kształt i zdobienia ceramicznych naczyń, porównując je z podobnymi znaleziskami z Egiptu i Bliskiego Wschodu. Amfory z Kekovy mają charakterystyczne cechy - dwa boczne uchwyty, wypukłość pośrodku oraz płaskie dno. Według prof. Öniza ich forma i techniki zdobienia odpowiadają naczyniom znanym z wczesnej epoki brązu.

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Co przewoził starożytny statek?

Szczególnie interesujące okazały się pozostałości znajdujące się wewnątrz niektórych amfor. Po wydobyciu naczyń na powierzchnię archeolożka dr Karin Sowada z australijskiego Uniwersytetu Macquarie zauważyła w nich lepką, błyszczącą substancję.

Naukowcy próbują obecnie ustalić jej pochodzenie. Wśród rozważanych możliwości są oliwa z oliwek, wino oraz żywice drzewne. Nie można też wykluczyć, że część osadu pozostała po późniejszym wykorzystaniu naczyń. Amfory mogły być opróżniane po dostarczeniu ładunku, a następnie używane wielokrotnie.

Ślad starożytnych szlaków handlowych

Według badaczy statek mógł wyruszyć z portu na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Jego celem mogła być Troja, położona na terenie dzisiejszej północno-zachodniej Turcji, albo Kreta, gdzie rozwijała się cywilizacja minojska. To jednak tylko hipotezy, ale jak podkreślają badacze, nowe odkrycie może pomóc lepiej zrozumieć, jak wyglądał morski transport towarów na długo przed rozkwitem klasycznych cywilizacji greckiej i rzymskiej.

Warto też dodać, że okolice Kekovy były szczególnie niebezpieczne dla żeglarzy. Silne prądy i wiatry doprowadziły tam do zatonięcia wielu jednostek i szacuje się, że w regionie spoczywają setki wraków. Najnowsze odkrycie jest jednak wyjątkowe, bo może ustanowić najpewniej nowy rekord wieku znanego wraku statku - ten należy obecnie do wraku w pobliżu greckiej wyspy Dokos, datowanego na około 4200 lat.