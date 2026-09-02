W skrócie Słynąca z ekstremalnej suchości pustynia Atakama w Chile została w sierpniu pokryta śniegiem, co potwierdziły zdjęcia satelitarne agencji NASA i USGS.

Opady śniegu oraz silny wiatr zmusiły obsługę obserwatorium ALMA oraz inne ośrodki astronomiczne w regionie do wstrzymania pracy i uruchomienia trybów ochronnych.

Za nietypowe zjawisko odpowiada niż odcięty, który umożliwił wilgoci dotarcie w głąb pustyni, a także wpływ zjawiska El Niño, które zmienia trasy układów burzowych.

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Atakama, pustynia w północnym Chile, słynie z niemal skrajnej suchości. Jednak w sierpniu 2026 roku jej duże fragmenty pokryły się śniegiem. Burze przyniosły opady od Andów aż w kierunku wybrzeża Pacyfiku.

Śnieg spadł na najsuchszą pustynię świata

Niezwykłą zmianę uchwyciły satelity Landsat 8 i Landsat 9 NASA. Zdjęcia z 6 i 14 sierpnia pokazują płaskowyż Chajnantor przed i po przejściu gwałtownej pogody. Co ciekawe, właśnie tam znajduje się ALMA, potężny radioteleskop. Śnieg i silny wiatr zmusiły obsługę obserwatorium do przerwania pracy i przełączenia anten w tryb ochronny.

Zdjęcie z 6 sierpnia 2026 r. NASA

Ten sam obszar pokryty śniegiem 14 sierpnia 2026 r. NASA

Kolejna burza w drugiej połowie sierpnia przyniosła jeszcze większe opady. Zdjęcie z 19 sierpnia pokazało śnieg rozciągający się od Andów, przez centralną część Atakamy, aż w pobliże wybrzeża na południe od Antofagasty. Tam również znajdują się duże obserwatoria astronomiczne, które zawiesiły działalność.

Radioteleskop ALMA (zdjęcie z 2013 r., po ukończeniu budowy) ESO/Clem & Adri Bacri-Normier/CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en) Wikimedia Commons

Dlaczego Atacama jest tak sucha? Atacama zawdzięcza swoją ekstremalną suchość unikalnej geografii.



Od wschodu potężna bariera Andów blokuje wilgotne masy powietrza napływające z dorzecza Amazonki. Z kolei od zachodu sytuację potęguje zimny Prąd Peruwiański, który ochładza powietrze nad Oceanem Spokojnym, uniemożliwiając powstawanie deszczowych chmur. W efekcie nad pustynią przez większość roku dominuje potężny wyż atmosferyczny. Deszcz nie pada tam przez całe dekady, a wilgotność powietrza spada do rekordowo niskich wartości.

Poniżej: Ogromny obszar północnego Chile, od Andów aż po wybrzeże Pacyfiku, pokryty jest śnieżną pokrywą. Zdjęcie zrobione 19 sierpnia 2026 r. przez spektrometr obrazowy MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) na satelicie Terra należącym do NASA.

Zdjęcie wykonane 19 sierpnia 2026 r. opr. mapy Karol Kubak/Interia Geekweek NASA

Skąd tyle śniegu na najsuchszej pustyni?

Za niezwykłą pogodę odpowiadał układ atmosferyczny, który pozwolił wilgoci dotrzeć znacznie dalej niż zwykle. Prof. René Garreaud, naukowiec z Uniwersytetu Chile, wskazał na tak zwany niż odcięty, czyli układ niskiego ciśnienia oddzielający się od głównego prądu powietrza wysoko w atmosferze. Tym razem powstał w wyniku oderwania od wyjątkowo rozległego obszaru niskiego ciśnienia.

W połączeniu z dużą ilością wilgoci znad wybrzeża stworzyło to warunki do opadów na niezwykle dużym obszarze.

Sumy opadów osiągnęły poziom rzadko spotykany w tej skądinąd wyjątkowo suchej części regionu.

Nie wszędzie spadł jednak śnieg. W nadmorskim Taltal (patrz mapa powyżej) przez trzy dni spadło niemal 40 mm deszczu. To około dziesięć razy więcej niż średnia roczna suma opadów.

- Tego rodzaju zdarzenia obserwujemy tylko kilka razy w ciągu dekady, jeśli w ogóle - dodał naukowiec.

Czy wiesz, że... Pustynia w powszechnym wyobrażeniu kojarzy się z bezkresnym morzem gorącego piasku, jednak w rzeczywistości piasek pokrywa jedynie niewielki ułamek ich globalnej powierzchni. Większość z nich to obszary żwirowe, kamieniste, a nawet... skute lodem pustynie polarne.



Co ciekawe, największą pustynią na świecie wcale nie jest gorąca Sahara, ale mroźna Antarktyda. Ze względu na skrajnie niskie opady atmosferyczne całe to lodowe kontynent kwalifikuje się jako pustynia, zajmując powierzchnię ponad 14 milionów kilometrów kwadratowych.

El Niño sprzyja nietypowej pogodzie

Sierpniowe burze nie były jedynym takim wydarzeniem tej zimy. W tym roku w północnym i środkowym Chile opadów jest wyjątkowo dużo, a jedną z przyczyn może być nasilające się El Niño.

Podczas tego zjawiska subtropikalny wyż nad Pacyfikiem, który zwykle pomaga utrzymywać suchą pogodę, słabnie. W efekcie trasa układów burzowych przesuwa się bliżej równika, ułatwiając im dotarcie do północnego Chile.

Nietypowe opady doprowadziły także do gwałtownych powodzi i spływów błotnych. Według chilijskiej służby SENAPRED ucierpiały tysiące osób, a setki domów zostały poważnie uszkodzone.

Źródło: NASA Earth Observatory



