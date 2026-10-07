Najszybsza gwiazda w galaktyce. Ujawnia tajemnicę centrum Drogi Mlecznej

W skrócie Astronomowie zidentyfikowali gwiazdę S301, która jest najszybciej poruszającym się obiektem w centrum Drogi Mlecznej, osiągającym 8 proc. prędkości światła.

S301 krąży wokół czarnej dziury Sagittarius A* po orbicie zbliżonej do tej, jaką ma Saturn wokół Słońca, wykonując pełny obieg w czasie około 8,7 roku.

Badania nad tą gwiazdą, przeprowadzone przez zespół z Instytutu Fizyki Pozaziemskiej im. Maxa Plancka, mają pomóc w poznaniu właściwości czarnej dziury w naszej galaktyce.

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Droga Mleczna to galaktyka spiralna, która w centrum ma potężną czarną dziurę o nazwie Sagittarius A*. O tym obszarze wiemy stosunkowo niewiele, ale więcej szczegółów może nam ujawnić bardzo szybko poruszająca się gwiazda, którą sklasyfikowano pod nazwą S301.

S301 to najszybsza gwiazda zlokalizowana w centrum Drogi Mlecznej

Astronomowie odkryli obiekt, który sklasyfikowano pod nazwą S301. To najszybciej poruszająca się gwiazda wśród wszystkich zbadanych w naszej galaktyce. Jest ona rozpędzona do niesamowitej prędkości, która odpowiada 8 proc. prędkości światła, z którą porusza się wokół czarnej dziury Drogi Mlecznej.

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Niesamowita prędkość to jedno, ale astronomów zastanawia coś jeszcze. To fakt, że w ogóle nie powinna istnieć. S301 wchodzi w skład obiektów z tzw. "gwiezdnej autostrady", które krążą z bardzo dużą prędkością w pobliżu czarnej dziury galaktyki.

W pobliżu czarnej dziury Sagittarius A* panuje niesamowicie wielka grawitacja. Do tego stopnia, że pobliskie obiekty powinny być rozrywane na drobny pył. Tak się jednak nie dzieje i pewne gwiazdy są w stanie przetrwać w tym regionie Drogi Mlecznej.

Gwiazdy jak S301 mogą odkryć sekrety czarnej dziury galaktyki

Dla astronomów odkrycie takich gwiazd jak S301 jest niesamowitą okazją do badań, które mogą ostatecznie udzielić nowych informacji o centrum naszej galaktyki.

To przepiękny układ astronomiczny. To dar, który mamy tuż pod nosem; wystarczy go obserwować, by wiele się nauczyć

Sama prędkość gwiazdy S301 i jej odległość od czarnej dziury Drogi Mlecznej jest wskazówką związaną z właściwościami Sagittariusa A* oraz jego parametrów.

S301 obiega czarną dziurę galaktyki po podobnej orbicie, co Saturn Słońce. To na tyle blisko, że gwiazda może odczuwać skutki horyzontu zdarzeń. Jedno okrążenie trwa tam około 8,7 roku. Obiekt wykryto za pomocą interferometru VLTI (Very Large Telescope Interferometer) na Bardzo Dużym Teleskopie w Chile. Odkrycia dokonał zespół z Instytutu Fizyki Pozaziemskiej im. Maxa Plancka.