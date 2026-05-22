W skrócie Badania wykazały, że w minionym roku lodowce Azji Środkowej utraciły rekordową ilość lodu.

W ciągu jednego roku lodowce straciły około 30 km³ lodu, co może prowadzić do problemów z zaopatrzeniem lokalnych społeczności w wodę.

Dalsze zmiany mogą prowadzić do kryzysów wodnych i napięć w regionie, dalszy monitoring jest istotny.

Smutny rekord. Największa utrata lodu w lodowcach Azji Środkowej

Nowe badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców wykazały, że 2025 r. było najgorszym w historii pomiarów w kontekście utraty lodu przez lodowce Azji Środkowej.

Naukowcy podkreślają, że skala strat była bezprecedensowa i objęła niemal cały region jednocześnie.

- Rok 2025, ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych "Międzynarodowym Rokiem Ochrony Lodowców", paradoksalnie stał się rokiem o najbardziej ujemnym bilansie masy lodowców w historii pomiarów w Azji Środkowej - zaznaczają badacze na łamach nowej publikacji w Environmental Research Letters.

To smutny rekord dla Środkowego Wschodu, który rzutuje na życie mieszkańców.

Lodowce Azji Środkowej straciły około 30 km³ lodu w jednym roku

Lodowce w środkowej części Azji pełnią kluczową rolę w życiu mieszkańców, gdyż dostarczają wodę milionom ludzi w całym regionie. To właśnie latem, gdy opadów jest najmniej, topniejący lód zasila rzeki wykorzystywane do nawadniania pól, produkcji energii, a także jako źródło wody pitnej.

Modele pokazują, że aż 64 proc. lodowców w regionie miało rekordowe straty od co najmniej 1991 roku.

9 z 16 monitorowanych lodowców w 2025 r. w Pamirze w Tadżykistanie i w paśmie Tienszan w Kirgistanie i Kazachstanie miało najgorszy rok w historii, w przypadku innych lodowców był to jeden z najgorszych wyników.

Łącznie środkowoazjatyckie lodowce straciły około 30 km³ lodu w jednym roku, jest to spory ułamek całkowitej objętości w regionie.

Naukowcy wyjaśniają, że przyczyną takiego stanu rzeczy były bardzo wysokie temperatury wiosną i latem, znaczne zmniejszenie opadów śniegu, a także wcześniejszy zanik pokrywy śnieżnej. Odsłonięcie lodu zwiększyło pochłanianie ciepła i jeszcze przyspieszyło topnienie.

Poważne konsekwencje. Monitoring przyszłych zmian jest kluczowy

Badacze zaznaczają, że ogromna utrata lodu z lodowców Azji Centralnej nie jest odosobnionym przypadkiem. Podobne rekordowe topnienie obserwowano we wcześniejszych latach m.in. w Alpach i Pirenejach czy na Svalbardzie. Wyższe temperatury nie tylko zwiększają topnienie, ale też ograniczają opady śniegu, który normalnie chroni lodowce.

Autorzy nowego badania zwracają uwagę, że zanik lodowców niesie poważne konsekwencje. Początkowo prowadzi bowiem do zwiększenia ilości wody, lecz w dłuższej perspektywie grozi jej ogromnym niedoborem. W kontekście Azji Środkowej może to wywołać długotrwały kryzys wodny i dodatkowo zaostrzyć napięcia między państwami regionu.

Naukowcy zaznaczają, że nie da się zatrzymać reakcji lodowców na ocieplenie, ale kluczowe jest ich monitorowanie i modelowanie przyszłych zmian.

Wyniki nowych badań zostały opublikowane na łamach Environmental Research Letters.





