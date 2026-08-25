Lodowiec Petermanna pęka. Oderwała się wielka góra lodowa

Grenlandia, największa niekontynentalna wyspa świata, o powierzchni całkowitej liczącej ok. 2 166 086 km², jest pokryta lodem w około 80 procentach.

Większość tego obszaru stanowi potężny grenlandzki lądolód - druga co do wielkości taka czapa lodowa na świecie (po Antarktydzie). Lądolód Grenlandii, podobnie jak cała Arktyka, jest wyjątkowo podatny na zmiany klimatu. Od lat notuje się wzmożone topnienie tamtejszej pokrywy lodowej.

Skutki widać m.in. po Lodowcu Petermanna. Jest to formacja w północno-zachodniej Grenlandii, która w pobliżu wyspy Hans łączy lądolód grenlandzki z Oceanem Arktycznym. Satelita zarejestrował tam niedawno rekordowe zmiany.

Satelita uchwycił największe cielenie się lodowca w Arktyce od 2020 r.

Sentinel-1 to misja radarowa Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w ramach programu Copernicus. Dostarcza całodobowych obrazów powierzchni Ziemi niezależnie od pogody i oświetlenia.

- Ponieważ Sentinel-1 jest wyposażony w radar, może prowadzić obserwację w dzień i w nocy, nawet przez chmury, co czyni go szczególnie przydatnym do monitorowania odległych lodowców Arktyki - zaznacza ESA.

W ramach misji monitorowany jest właśnie m.in. Lodowiec Petermanna - międzynarodowy zespół badawczy analizuje dotyczące go obrazy radarowe Sentinel-1 od 2019 r.

Badacze od dawna notują systematyczny wzrost liczby pęknięć oraz coraz bardziej zauważalne objawy niestabilności unoszącego się jęzora tego grenlandzkiego lodowca.

Jak informuje ESA w nowym komunikacie, "zdjęcia radarowe Sentinel-1 zarejestrowane 3 sierpnia 2026 r. wykazały wyraźne pogorszenie stanu wzdłuż osi jęzora lodowego".

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Nowa góra lodowa. Jest wielkości Manhattanu

Powierzchnia całego Lodowca Petermanna wynosi około 1295 km². Jęzor lodowcowy mierzył wcześniej ok. 70 kilometrów długości i 15 kilometrów szerokości. Najnowsze zdjęcia satelitarne ESA ujawniły, że rozległy fragment oderwał się od wschodniej strony lodowca 4 sierpnia br.

- Nowo utworzona góra lodowa w kształcie płytkiej bryły, czyli "wyspa lodowa", zajmuje obszar o wielkości mniej więcej Manhattanu (ok. 80 km²) i szacuje się, że jej grubość sięga 150 metrów - podaje ESA.

Jest to największa utrata pływającego lodu na lodowcu od 2012 r. i największe cielenie się lodowca w Arktyce od 2020 r.

- Lodowiec Petermanna od dawna jest jednym z największych pozostałych jęzorów lodowych Grenlandii. Spodziewaliśmy się tego pęknięcia od lat i to, że w końcu do niego doszło, jest niezwykłe. To dobitne przypomnienie, jak szybko te systemy mogą się zmieniać - podkreślił Adam Garbo, doktorant z Uniwersytetu w Ottawie.

Badania takich zjawisk pomagają lepiej zrozumieć procesy zachodzące w innych regionach polarnych, ocenić wpływ zanikania lodowców na środowisko, dynamikę lodowców i przyszłe zmiany poziomu oceanów.



