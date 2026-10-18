Naliczyli ich ponad 10 tys. To może być problem dla powrotu na Księżyc

Księżyc się kurczy, a jego skorupa pęka

Z Ziemi Księżyc może wydawać się niezmiennym spokojnym obiektem. Jego powierzchnia skrywa jednak liczne ślady procesów geologicznych, które zachodzą również współcześnie. Należą do nich uskoki nasunięciowe, czyli pęknięcia skorupy, gdzie jedna część podłoża przesuwa się nad drugą pod wpływem sił ściskających.

Takie struktury mogą powstawać, gdy wnętrze ciała niebieskiego stopniowo traci ciepło i zmniejsza swoją objętość. W przypadku Księżyca ochładzanie prowadzi do kurczenia się jego wnętrza, a związane z tym naprężenia deformują skorupę. Na powierzchni tworzą się wówczas charakterystyczne skarpy i grzbiety.

Naukowcy przeanalizowali zdjęcia wykonane przez kamerę Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) na pokładzie sondy Lunar Reconnaissance Orbiter należącej do NASA. Zidentyfikowali tysiące stosunkowo młodych struktur zarówno na księżycowych wyżynach, jak i na morzach księżycowych, czyli rozległych równinach bazaltowych.

Na tej podstawie przygotowali kompleksową ocenę skali późnego etapu kurczenia się Księżyca. Uwzględnili przy tym zarówno skarpy uskokowe na wyżynach, jak i mniejsze grzbiety na morzach księżycowych.

Promień Księżyca zmniejszył się o ok. 45 metrów

Z obliczeń wynika, że całkowite względne odkształcenie powierzchni związane z kurczeniem się Księżyca wynosi około 0,0048-0,0053 proc. Odpowiada to zmniejszeniu jego promienia o około 42-46 metrów.

To niewielka zmiana w porównaniu z rozmiarami naszego naturalnego satelity, ale jej znaczenie geologiczne jest istotne. Przy założeniu, że tempo kurczenia się pozostawało w ciągu ostatnich 400 mln lat mniej więcej stałe, promień Księżyca zmniejszał się maksymalnie o około 11 centymetrów na milion lat.

Badacze ustalili również, że za większość tej zmiany odpowiadają uskoki nasunięciowe na wyżynach. Struktury występujące na morzach księżycowych mają znacznie mniejszy udział w całkowitym odkształceniu. Oznacza to, że choć uskoki można znaleźć w różnych częściach Księżyca, ich znaczenie dla zmian rozmiarów całego ciała niebieskiego nie jest jednakowe.

Uskoki mogą wywoływać trzęsienia księżycowe

Powstawanie uskoków ma znaczenie również ze względu na aktywność sejsmiczną. Gdy naprężenia zgromadzone w skorupie zostają uwolnione w wyniku przesunięcia skał, może dojść do trzęsienia księżycowego.

Naukowcy oszacowali, że naprężenia ściskające wywołane kurczeniem się Księżyca osiągają około 4 megapaskali. Wartość ta jest zgodna z szacunkami spadku naprężeń towarzyszącego rejestrowanym płytkim trzęsieniom księżycowym. Wspiera to interpretację, według której kurczenie się wnętrza Księżyca odgrywa istotną rolę w powstawaniu części jego aktywności sejsmicznej.

Co to oznacza dla przyszłych misji? Lepsze poznanie rozmieszczenia uskoków jest ważne dla planowania przyszłych wypraw na Księżyc. Aktywność sejsmiczna oraz związane z nią przemieszczanie gruntu mogą stanowić zagrożenie dla astronautów, lądowników i infrastruktury budowanej na powierzchni.

Wcześniejsze analizy wskazywały, że niektóre proponowane miejsca lądowania w ramach programu Artemis znajdują się w pobliżu potencjalnych źródeł silnych, płytkich trzęsień księżycowych. Wstrząsy mogą zwiększać ryzyko osuwisk i utrudniać bezpieczne prowadzenie operacji.

Najnowsze wyniki nie oznaczają, że przyszłe misje załogowe są niemożliwe. Wskazują jednak, że przy wyborze lokalizacji baz i lądowisk trzeba uwzględniać nie tylko ukształtowanie terenu, dostęp do światła słonecznego czy obecność zasobów, ale również geologiczną stabilność podłoża.