W skrócie Amatorzy astronomii wykorzystali narzędzia Astra i Codex od OpenAI do przeszukania publicznych baz danych NASA w poszukiwaniu nowych egzoplanet.

Ethan Byrd przy pomocy systemu Astra zidentyfikował 49 potencjalnych kandydatów na egzoplanety, analizując obserwacje dotyczące około 19 mln gwiazd.

Inżynier OpenAI, Kevin Bond, użył modelu Codex do analizy danych z teleskopu Keplera, odkrywając dwa sygnały mogące świadczyć o istnieniu nowych planet.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Sztuczna inteligencja ma coraz więcej zastosowań. Po tego typu narzędzia sięgają również astronomowie. Dwoje amatorów postanowiło wykorzystać rozwiązania firmy OpenAI do przeszukania otwartych baz danych NASA i okazało się, że pomysł był strzałem w dziesiątkę.

49 potencjalnych egzoplanet znalezionych w danych NASA dzięki narzędziom OpenAI

Dwóch amatorów astronomii wykorzystało narzędzia OpenAI o nazwach Astra oraz Codex do przeszukania otwartych baz NASA, które zawierają dane z teleskopów. To pozwoliło na znalezienie licznych kandydatek na nowe egzoplanety.

Ethan Byrd użył systemu Astra do przeanalizowania obserwacji obejmujących około 19 mln gwiazd. Ostatecznie udało mu się zidentyfikować 49 potencjalnych kandydatów na planety pozasłoneczne.

Natomiast inżynier OpenAI, Kevin Bond, wykorzystał model Codex do zbadania danych dotyczących około 100 tys. gwiazd, które wcześniej obserwował Kosmiczny Teleskop Keplera należący do NASA, a który to został już wysłany na emeryturę. Ostatecznie udało się wyodrębnić ponad 200 sygnałów. 10 z nich dotyczyło już potwierdzonych egzoplanet. Dwa kolejne to potencjalnie nowe odkrycia.

Jeden z dwóch sygnałów dotyczy gwiazdy sklasyfikowanej pod nazwą KIC 5689121. W jej pobliżu może znajdować się egzoplaneta o wielkości około 2,4 razy większej od Ziemi, choć na razie to jeszcze nic pewnego.

Odkryto ponad 6,4 tys. egzoplanet i mnóstwo nowych czeka na potwierdzenie

Wyodrębnienie sygnałów, które mogą wskazywać na istnienie egzoplanet, to jedno. Każda kandydatka na planetę pozasłoneczną wymaga potwierdzenia, co nierzadko zajmuje trochę czasu. Nie inaczej jest w przypadku obiektów wstępnie zidentyfikowanych dzięki narzędziom OpenAI.

Do tej pory odkryto i potwierdzono już ponad 6,4 tys. egzoplanet, które znajdują się w ponad 4,8 tys. układach gwiezdnych. Wiele kandydatek na planety pozasłoneczne czeka w kolejce. Naukowcy szacują, że takich obiektów w całej Drodze Mlecznej może być nawet setki miliardów.