Narzędzia, szczątki, tajemnice. Jaskinia Pahon pod lupą naukowców

Gabon. Ponad 1000 kamiennych artefaktów z epoki kamienia

Archeolodzy przeprowadzili badania w jaskini Pahon w Gabonie (Afryka). Znaleziska pochodzą z późnej epoki kamienia (LSA) Afryki Środkowej i umożliwiły badaczom uzyskanie nowych informacji na temat tego, jak tysiące lat temu wyglądało życie w tej części kontynentu.

W Pahon znaleziono 1131 artefaktów kamiennych oraz 1045 szczątków fauny. Odkrycie jest wyjątkowe, bo w większości okolicznych obszarów występują kwaśne, żyzne gleby, które utrudniają zachowanie materiałów.

Szczątki zwierząt i narzędzia kamienne z jaskini Pahon w Afryce

Badacze zidentyfikowali m.in. setki odłamków pozostałych po produkcji narzędzi, a także całe przyrządy z różnych okresów użytkowania jaskini.

Analiza reliktów ujawniła, że przez około 5000 lat technologia wytwarzania narzędzi kamiennych pozostawała zaskakująco prosta i stabilna - dominowały nieobrobione odłupki, bez wyraźnej modyfikacji i standaryzacji.

- Przemysł z jaskini Pahon charakteryzuje się niezwykle elastycznymi systemami technicznymi, cechującymi się zmiennością i prostotą zarówno zastosowań, jak i umiejętności rzemieślniczych - wyjaśniają eksperci.

Archeologiczne odkrycia w Afryce Środkowej. Cenna wiedza

W jaskini Gabonu odkryto też pozostałości pożywienia dawnych ludzi. Zidentyfikowano głównie ślimaki oraz małe i średnie zwierzęta jak jeżozwierze, guźce czy antylopy. Ponadto znaleziono liczne szczątki nietoperzy. "Chociaż wiadomo, że duże nietoperze można złapać na pożywienie, zazwyczaj za pomocą siatek, uważamy, że szczątki znalezione w jaskini Pahon reprezentują głównie, jeśli nie wyłącznie, zwierzęta, które padły śmiercią naturalną".

Nowe odkrycia w Pahon udowadniają, że w lasach deszczowych Gabonu istniały grupy zbieracko-łowieckie, które długo utrzymywały prostą technologię kamienną, mimo zmian klimatycznych i kulturowych. To ważny dowód na złożoność i różnorodność kultur w Afryce Środkowej w tym okresie.

Wyniki badań udostępniono na łamach czasopisma naukowego "PLOS One".

