NASA buduje wielkiego drona. Poleci na księżyc Saturna

Dawid Długosz

Dragonfly to wielki dron NASA, który zostanie wysłany na księżyc Saturna. Celem misji jest Tytan, który ma atmosferę i ciekłe jeziora. Agencja rozpoczęła budowę maszyny. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to misja Dragonfly rozpocznie się w 2028 r. Jednak "ważka" prędko do celu nie doleci.

Srebrny dron NASA Dragonfly z wieloma wirnikami i anteną na pomarańczowej, skalistej powierzchni Tytana.
NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

Dragonfly to jedna najambitniejszych misji międzyplanetarnych w historii NASA. Pomysł zakłada zbudowanie drona, który poleci na księżyc Saturna o nazwie Tytan. Pod pewnymi względami przypomina on Ziemię. Agencja rozpoczęła budowę maszyny, która powinna polecieć w kosmos za około dwa lata.

NASA poinformowała w zeszłym tygodniu o rozpoczęciu prac nad nową maszyną. Dron Dragonfly budowany jest przez techników z Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) w stanie Maryland.

Budowa pierwszego w swoim rodzaju pojazdu, który przeleci nad innym oceanicznym światem w naszym Układzie Słonecznym, zbliża nas do granic możliwości, ale właśnie dlatego ten etap jest tak ekscytujący 
powiedziała Elizabeth Turtle, główna badaczka misji Dragonfly w APL.

Dragonfly to wielki dron, który rozmiarami zbliżony jest do samochodu osobowego. To druga w historii ludzkości maszyna powietrzna, która będzie latać na obcym świecie. Pierwszą był marsjański helikopter Ingenuity, który był jednak bardzo mały.

Grupa inżynierów w białych kombinezonach ochronnych pracuje nad zaawansowanym urządzeniem elektronicznym, pełnym skomplikowanych kabli i podzespołów, w sterylnych warunkach laboratorium z logo Johns Hopkins na ścianie.
Dron Dragonfly budowany przez techników APL. NASA/Johns Hopkins APL/Ed Whitman

"Ważka" to znacznie większy dron, a więc wymaga też bardziej złożonego zasilania. NASA zdecydowała się na napęd jądrowy. Panele słoneczne, które miał Ingenuity, nie wchodzą tu w grę i nie wynika to wyłącznie z większych gabarytów Dragonfly, ale też utrudnionego dostępu do energii ze Słońca w środowisku misji.

Dron Dragonfly zbada księżyc Tytan

NASA wierzy, że start misji Dragonfly może odbyć się już w 2028 r. Wystrzelenie drona w kosmos powierzono firmie SpaceX. To jednak początek bardzo długiego przedsięwzięcia. Celem jest Tytan, czyli duży księżyc Saturna. Agencja zakłada, że uda się tam dolecieć dopiero w 2034 r.

Tytan to bardzo osobliwy księżyc Układu Słonecznego. Jest duży i ma atmosferę. Ponadto na jego powierzchni znajdują się zbiorniki z cieczą, ale nie jest to woda. Są to jeziora wypełnione ciekłym metanem.

Celem misji Dragonfly jest dokładniejsze zbadanie Tytana. Dron będzie wykonywać serie krótkich lotów nad powierzchnią, tzw. skoki i w tym czasie zbierze dane, które następnie trafią na Ziemię.

Zobacz również:

Najpotężniejszy Starship szykowany do lotu. Elon Musk ujawnia plany SpaceX.
Wielka rakieta Muska stała się jeszcze większa. Wkrótce pierwszy start

Sagrada Família to najwyższy kościół świata. Budowa trwała 144 lata© 2026 Associated Press

