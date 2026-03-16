Dragonfly to jedna najambitniejszych misji międzyplanetarnych w historii NASA. Pomysł zakłada zbudowanie drona, który poleci na księżyc Saturna o nazwie Tytan. Pod pewnymi względami przypomina on Ziemię. Agencja rozpoczęła budowę maszyny, która powinna polecieć w kosmos za około dwa lata.

NASA buduje drona Dragonfly mającego polecieć na księżyc Saturna

NASA poinformowała w zeszłym tygodniu o rozpoczęciu prac nad nową maszyną. Dron Dragonfly budowany jest przez techników z Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) w stanie Maryland.

Budowa pierwszego w swoim rodzaju pojazdu, który przeleci nad innym oceanicznym światem w naszym Układzie Słonecznym, zbliża nas do granic możliwości, ale właśnie dlatego ten etap jest tak ekscytujący

Dragonfly to wielki dron, który rozmiarami zbliżony jest do samochodu osobowego. To druga w historii ludzkości maszyna powietrzna, która będzie latać na obcym świecie. Pierwszą był marsjański helikopter Ingenuity, który był jednak bardzo mały.

Dron Dragonfly budowany przez techników APL. NASA/Johns Hopkins APL/Ed Whitman NASA

"Ważka" to znacznie większy dron, a więc wymaga też bardziej złożonego zasilania. NASA zdecydowała się na napęd jądrowy. Panele słoneczne, które miał Ingenuity, nie wchodzą tu w grę i nie wynika to wyłącznie z większych gabarytów Dragonfly, ale też utrudnionego dostępu do energii ze Słońca w środowisku misji.

Dron Dragonfly zbada księżyc Tytan

NASA wierzy, że start misji Dragonfly może odbyć się już w 2028 r. Wystrzelenie drona w kosmos powierzono firmie SpaceX. To jednak początek bardzo długiego przedsięwzięcia. Celem jest Tytan, czyli duży księżyc Saturna. Agencja zakłada, że uda się tam dolecieć dopiero w 2034 r.

Tytan to bardzo osobliwy księżyc Układu Słonecznego. Jest duży i ma atmosferę. Ponadto na jego powierzchni znajdują się zbiorniki z cieczą, ale nie jest to woda. Są to jeziora wypełnione ciekłym metanem.

Celem misji Dragonfly jest dokładniejsze zbadanie Tytana. Dron będzie wykonywać serie krótkich lotów nad powierzchnią, tzw. skoki i w tym czasie zbierze dane, które następnie trafią na Ziemię.

