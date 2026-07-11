W skrócie NASA uruchomiła finansowanie dla misji Skyfall, której celem jest wysłanie na Marsa trzech helikopterów oraz przetestowanie napędu jądrowego w misji międzyplanetarnej.

Firma Firefly Aerospace zaprojektuje i zbuduje osłonę aerodynamiczną dla sondy w ramach misji Skyfall, wykorzystując doświadczenia z projektu lądownika Blue Ghost.

Agencja planuje wykorzystać okno startowe na Marsa pod koniec 2028 roku, co wymaga ukończenia prac nad wszystkimi elementami misji w nieco ponad dwa lata.

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NASA po sukcesie niewielkiego helikoptera Ingenuity, który był pierwszą maszyną latającą na obcym świecie, planuje iść za ciosem. Agencja chce tym razem wysłać na Czerwoną Planetę trzy drony. Misja Skyfall wchodzi w kolejną fazę przygotowań.

NASA uruchamia finansowanie dla misji Skyfall na Marsa

Misja Skyfall to złożone przedsięwzięcie, które wymaga opracowania odpowiednich urządzeń. NASA uruchomiła finansowanie dla tego projektu. W roli jednego z partnerów wybrano prywatną firmę Firefly Aerospace, która zaprojektuje i zbuduje osłonę aerodynamiczną dla sondy mającej wpaść w atmosferę Marsa.

Firefly Aerospace chce wywiązać się z powierzonego zadania w rozbudowywanym zakładzie Gloworks w Teksasie. Firma planuje wykorzystać doświadczenie, które zdobyła podczas prac nad lądownikiem księżycowym Blue Ghost oraz rakiet Alpha i Eclipse.

Dzięki udanej misji księżycowej Blue Ghost udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie realizować misje pozaziemskie przy znacznie niższych kosztach i w krótszym czasie

"Teraz wykorzystujemy te doświadczenia i sprawdzone technologie, aby nadal przyspieszać i obniżać koszty przyszłych misji na Księżyc, Marsa i dalej" - dodaje Ray Allensworth.

NASA w misji Skyfall wyśle na Marsa trzy małe helikoptery

Misja Skyfall będzie bardzie złożona w porównaniu do Ingenuity. Tym razem NASA chce wysłać nie jeden, a trzy helikoptery na Czerwoną Planetę. Zostaną one zrzucone do atmosfery na specjalnej platformie, z której wystartują w różnych kierunkach. Pozwoli to znacząco zwiększyć obszar prowadzonych badań.

Sam statek kosmiczny, który dostarczy ładunek na Marsa, również będzie wyjątkowy. NASA po raz pierwszy w misji międzyplanetarnej planuje wykorzystać napęd jądrowy. Jeśli rozwiązanie spisze się, to w przyszłości może zostać wykorzystane także w trakcie innych misji w odleglejsze zakątki Układu Słonecznego.

NASA chce wykorzystać do startu Skyfall kolejne okienko na Marsa, które otworzy się pod koniec 2028 r. Czy jednak agencja i jej podwykonawcy będą w stanie zbudować wszystkie elementy misji w nieco ponad dwa lata?



