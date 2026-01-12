Ziemia 2.0 poszukiwana jest przez astronomów od lat. Do tej pory odkryto i potwierdzono ponad 6. tys. egzoplanet. Jednak niewiele z nich spełnia potencjalne kryteria umożliwiające podtrzymanie życia, które znamy z naszej planety. NASA planuje zawęzić poszukiwania wraz z misją Pandora, której start odbył się w niedzielę.

Misja Pandora agencji NASA wystrzelona w kosmos przez SpaceX

Pandora to sonda kosmiczna, która została wystrzelona w ramach zbiorczego ładunku przez SpaceX. Nastąpiło to w niedzielę w ramach przedsięwzięcia o nazwie Twilight. Używana rakieta Falcon 9 należąca do firmy Elona Muska poleciała w kosmos z kalifornijskiej bazy Vanderberg należącej od Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych.

Start odbył się o godzinie 14:44 czasu w Polsce i był to już piąty lot tego konkretnego boostera rakiety Falcon 9. Była to zbiorcza misja o nazwie Twilight. Dlaczego "zmierzch"? Wynika to z faktu, że wystrzelone satelity zostały umieszczone na orbicie heliosynchronicznej, czyli na granicy między nocą a dniem na Ziemi.

Pandora to jeden z wielu ładunków, które SpaceX wyniosło w niedzielę w kosmos. Rozmieszczanie satelitów na orbicie w ramach Twilight rozpoczęło się po około 60 minutach od startu i potrwało 1,5 godziny. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.

Czy w ramach misji Pandora zostanie zidentyfikowana Ziemia 2.0?

Odkryte dotychczas egzoplanety skrywają przed nami jeszcze wiele tajemnic. Celem misji Pandora jest dokładniejsze zbadanie wybranych światów. W trakcie pierwszego roku NASA chce dokładniej przyjrzeć się 20 planetom pozasłonecznym. Czy wśród nich jest wymarzona Ziemia 2.0?

NASA jako cel misji wybrała te planety, które rzeczywiście mogą w jak największym stopniu przypominać Ziemię. Są to światy mające atmosfery oraz potencjalne oceany. Ważąca 325 kilogramów Pandora pozwoli je "prześwietlić" z wykorzystaniem 45-centymetrowego teleskopu. Będzie to możliwe podczas przechodzenia tych planet przez tarcze ich gwiazd.

Jest to tak zwana metoda tranzytu, która to zresztą została wykorzystana do odkrycia większości egzoplanet. Podczas takiego przejścia przez tarczę gwiazdy można uzyskać o obcym świecie wiele informacji. Nie tylko związanych z typem czy rozmiarem, ale też składzie atmosfery.

Pandora ma na celu rozdzielenie widm gwiazd i planet poprzez monitorowanie jasności gwiazdy macierzystej egzoplanety w świetle widzialnym, a jednocześnie zbieranie danych w podczerwieni

"Te wielofalowe obserwacje pozwolą na ograniczenie zasięgu plamki gwiazdy, aby oddzielić widmo gwiazdy od widma planety" - dodaje NASA.

Podstawowa misja Pandory ma potrwać rok. Można jednak się domyślać, że po sukcesie NASA będzie chciała ją przedłużyć i w ten sposób zbadać także inne egzoplanety.

