NASA: helikoptery misji Skyfall pokażą nam nowe obszary Marsa

Dawid Długosz

Dawid Długosz

NASA szykuje się do misji Skyfall, której celem jest Mars. Tym razem na Czerwoną Planetę zostanie wysłany nie jeden, a trzy helikoptery. Agencja twierdzi, że w ten sposób będziemy mogli zobaczyć zupełnie nowe obszary Marsa, które wcześniej nie zostały zbadane z bliska. Dokładne cele misji nie są na razie znane.

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trzy helikoptery misji skyfall dokonujące pomiarów nad pomarańczowo-czerwonym, skalistym terenem marsa
NASA: helikoptery misji Skyfall pokażą nam nowe obszary Marsa.NASA/JPL-CaltechNASA

W skrócie

  • NASA planuje wysłać na Marsa trzy helikoptery w ramach nowej misji Skyfall, których celem będzie badanie obszarów dotychczas nieodwiedzonych przez inne urządzenia.
  • Helikoptery misji Skyfall mają być większe od drona Ingenuity i wykonywać loty na dystansie od jednego do dwóch kilometrów podczas każdego marsjańskiego dnia.
  • Statek kosmiczny SR-1 Freedom, który dostarczy ładunek na Marsa, zostanie wyposażony w nowoczesny napęd jądrowo-elektryczny typu NEP.
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Skyfall to kolejna misja na Marsa, która ma wystartować już za około dwa lata. NASA planuje wysłać na Czerwoną Planetę trzy niewielkie helikoptery, które rozlecą się w różnych kierunkach. Tym razem mamy zobaczyć nowe regiony tego świata.

NASA chce w ramach misji Skyfall zbadać nowe obszary Marsa

Misja Skyfall ma być przełomowa. NASA chce wysłać na Marsa trzy helikoptery i pod uwagę rozważa zrzut w miejscu, które wcześniej nie było badane z bliska. Konkretnej lokalizacji na razie nie wskazano, ale będą to nowe obszary, które wcześniej nie zostały odwiedzone przez łaziki lub inne maszyny.

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Konkretne decyzje związane z wyborem lokalizacji mają zapaść w przyszłym miesiącu. Takie informacje przekazał serwisowi Space.com Matthew Golombek, naukowiec misji Skyfall w JPL.

W ramach projektu zidentyfikowano referencyjne miejsce lądowania, którego celem są podziemne złoża lodu wodnego o charakterze lodowcowym/peryglacjalnym
powiedział Matthew Golombek cytowany przez serwis Space.com.

Nowe helikoptery marsjańskie będą nieco większe od drona Ingenuity. Maszyny zaprojektowano w taki sposób, aby były w stanie przelecieć od jednego do dwóch kilometrów każdego sola (marsjańskiego dnia).

"Helikoptery mają działać przez 6 miesięcy, z celem jednego roku ziemskiego, a każdy z nich może latać co drugi sol, więc spodziewane są wielokrotne loty" - dodał Matthew Golombek w wypowiedzi dla Space.com.

NASA w misji Skyfall na Marsa wykorzysta zupełnie nowy napęd

Misja Skyfall będzie przełomowa nie tylko z racji wykorzystania trzech helikopterów, które wystartują ze specjalnej platformy jeszcze przed jej lądowaniem na powierzchni. NASA planuje także przetestować statek kosmiczny z zupełnie nowym napędem, który dostarczy cenny ładunek na Czerwoną Planetę.

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Nowy statek nazwano SR-1 Freedom i wyposażono go w napęd jądrowo-elektryczny NEP. Misja Skyfall ma wystartować w grudniu 2028 r. NASA zakłada potencjalne kontynuowanie lotu pojazdu kosmicznego, ale konkretnych decyzji na razie nie podjęto.

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