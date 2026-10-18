NASA: helikoptery misji Skyfall pokażą nam nowe obszary Marsa

W skrócie NASA planuje wysłać na Marsa trzy helikoptery w ramach nowej misji Skyfall, których celem będzie badanie obszarów dotychczas nieodwiedzonych przez inne urządzenia.

Helikoptery misji Skyfall mają być większe od drona Ingenuity i wykonywać loty na dystansie od jednego do dwóch kilometrów podczas każdego marsjańskiego dnia.

Statek kosmiczny SR-1 Freedom, który dostarczy ładunek na Marsa, zostanie wyposażony w nowoczesny napęd jądrowo-elektryczny typu NEP.

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Skyfall to kolejna misja na Marsa, która ma wystartować już za około dwa lata. NASA planuje wysłać na Czerwoną Planetę trzy niewielkie helikoptery, które rozlecą się w różnych kierunkach. Tym razem mamy zobaczyć nowe regiony tego świata.

NASA chce w ramach misji Skyfall zbadać nowe obszary Marsa

Misja Skyfall ma być przełomowa. NASA chce wysłać na Marsa trzy helikoptery i pod uwagę rozważa zrzut w miejscu, które wcześniej nie było badane z bliska. Konkretnej lokalizacji na razie nie wskazano, ale będą to nowe obszary, które wcześniej nie zostały odwiedzone przez łaziki lub inne maszyny.

Konkretne decyzje związane z wyborem lokalizacji mają zapaść w przyszłym miesiącu. Takie informacje przekazał serwisowi Space.com Matthew Golombek, naukowiec misji Skyfall w JPL.

W ramach projektu zidentyfikowano referencyjne miejsce lądowania, którego celem są podziemne złoża lodu wodnego o charakterze lodowcowym/peryglacjalnym

Nowe helikoptery marsjańskie będą nieco większe od drona Ingenuity. Maszyny zaprojektowano w taki sposób, aby były w stanie przelecieć od jednego do dwóch kilometrów każdego sola (marsjańskiego dnia).

"Helikoptery mają działać przez 6 miesięcy, z celem jednego roku ziemskiego, a każdy z nich może latać co drugi sol, więc spodziewane są wielokrotne loty" - dodał Matthew Golombek w wypowiedzi dla Space.com.

NASA w misji Skyfall na Marsa wykorzysta zupełnie nowy napęd

Misja Skyfall będzie przełomowa nie tylko z racji wykorzystania trzech helikopterów, które wystartują ze specjalnej platformy jeszcze przed jej lądowaniem na powierzchni. NASA planuje także przetestować statek kosmiczny z zupełnie nowym napędem, który dostarczy cenny ładunek na Czerwoną Planetę.

Nowy statek nazwano SR-1 Freedom i wyposażono go w napęd jądrowo-elektryczny NEP. Misja Skyfall ma wystartować w grudniu 2028 r. NASA zakłada potencjalne kontynuowanie lotu pojazdu kosmicznego, ale konkretnych decyzji na razie nie podjęto.