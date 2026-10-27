NASA kończy misję obserwatorium Swift. Teleskop spali się w atmosferze

W skrócie NASA oficjalnie kończy wieloletnią misję teleskopu Swift, który w ciągu najbliższych tygodni wejdzie w ziemską atmosferę i ulegnie spaleniu.

Podjęta przez firmę Catalyst Space próba ratunkowa z użyciem statku LINK zakończyła się porażką z powodu anomalii technicznych, które wystąpiły krótko po starcie.

Teleskop Swift, wystrzelony w kosmos w 2004 roku i później nazwany imieniem Neila Gehrelsa, przez dwie dekady dostarczał cennych danych naukowych na temat wszechświata.

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NASA kończy misję teleskopu kosmicznego Swift i nastąpiło to po nieudanej misji ratunkowej, którą próbowano przeprowadzić wcześniej w tym roku. Już wkrótce obserwatorium wpadnie w ziemską atmosferę. Kiedy to nastąpi?

NASA ujawnia, kiedy obserwatorium Swift wpadnie w atmosferę Ziemi

Swift został wystrzelony w kosmos ponad dwie dekady temu i do tej pory dostarczył mnóstwo cennych danych naukowych. Ostatnie z nich odebrano 20 października. Jednak od jakiegoś czasu orbita teleskopu stawała się coraz niższa. Do tego stopnia, że zaczęło zagrażać to całej misji.

Wcześniej w tym roku zorganizowano misję ratunkową, ale ta zakończyła się porażką. NASA poinformowała, że oficjalnie kończy misję teleskopu i ten w ciągu kilku najbliższych tygodni wpadnie w atmosferę Ziemi, gdzie następnie ulegnie spaleniu.

W tym czasie Swift odegrał kluczową rolę w pogłębianiu naszej wiedzy o zmieniającym się wszechświecie i stał się częścią rewolucji w astrofizyce, która pokazała, jak istotne dla całej społeczności naukowej są obserwacje prowadzone w trybie natychmiastowej reakcji

NASA próbowała uratować teleskop Swift i misja zakończyła się porażką

NASA przewidywała konsekwencje braku działań wobec teleskopu Swift i zdecydowała się podjąć misji ratunkowej. Powierzono ją prywatnej firmie Catalyst Space z Arizony, która przygotowała specjalny statek o nazwie LINK.

Statek LINK miał podczepić się pod teleskop i następnie wynieść go na wyższą orbitę okołoziemską, co pozwoliłoby przedłużyć działanie obserwatorium. Niestety niedługo po starcie doznał anomalii, a potem kolejnych. Problemy okazały się na tyle poważne, że misja ratunkowa musiała zostać odwołana.

Mimo to LINK zbliżył się do teleskopu Swift na odległość kilkunastu kilometrów, co pozwoliło na przechwycenie zdjęć.

NASA wystrzeliła teleskop w listopadzie 2004 r. Cztery lata później nazwę zmieniono na Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta. Na cześć po swoim pierwszym głównym badaczu, który zmarł rok wcześniej.



