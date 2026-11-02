NASA kończy roczną symulację misji na Marsa. Spędzili w zamknięciu 378 dni

Dawid Długosz

Dawid Długosz

NASA zakończyła misję, która polegała na symulacji przebywania na Marsie. Załoga Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) spędziła w specjalnym habitacie aż 378 dni. Cztery osoby pozostawały w zamknięciu przez ponad rok i mając do dyspozycji przestrzeń o powierzchni zaledwie 158 metrów kwadratowych.

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Widok na habitat misji CHAPEA NASA na tle marsjańskiego krajobrazu
NASA kończy roczną symulację misji na Marsa. Spędzili w zamknięciu 378 dni.NASA, ICON, BIGNASA

W skrócie

  • NASA zakończyła drugą edycję programu CHAPEA, w ramach której czteroosobowa załoga spędziła 378 dni w symulowanym habitacie marsjańskim w Houston.
  • Członkowie załogi przez ponad rok żyli w izolacji w wydrukowanym w technologii 3D obiekcie o powierzchni 158 metrów kwadratowych, testując różne scenariusze misji.
  • Uczestnicy misji zajmowali się uprawą roślin, konserwacją sprzętu i spacerami kosmicznymi, mierząc się jednocześnie z czynnikami stresogennymi oraz ograniczonymi zasobami.
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NASA wie, że misja załogowa na Marsa nie jest prostym przedsięwzięciem i potrwa długo. Agencja przygotowuje się do tego zadania od lat i w tym celu prowadzi różne badania oraz symulacje na Ziemi. Jedną z nich jest program Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), którego druga edycja dobiegła końca.

Załoga CHAPEA spędziła ponad rok w symulacji misji na Marsa

NASA zakończyła drugą edycję programu Crew Health and Performance Exploration Analog. W jego ramach prowadzone były badania związane z symulacją misji na Marsa. Przedsięwzięcie trwało ponad rok i odbyło się w specjalnym habitacie na terenie Centrum Kosmicznego Johnsona w Houston.

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Załoga opuściła specjalny habitat w miniony weekend, gdzie spędziła w zamknięciu aż 378 dni. Czterema śmiałkami, którzy podjęli się wyzwania, byli Ross Elder, Matthew Montgomery, Ellen Ellis oraz James Spicer. Członkowie symulowanej misji przebywali w pomieszczeniach stworzonych z wykorzystaniem druku 3D i spędzili ponad rok w przestrzeni o powierzchni 158 metrów kwadratowych, która odpowiada średniej wielkości domu.

To był niesamowity rok - astronauci analogowi żyjący w niewoli z własnej woli
powiedziała Ellen Ellis, specjalistka ds. medycznych w ramach misji CHAPEA.

Załoga drugiej edycji programu CHAPEA została zamknięta w specjalnym habitacie 19 października 2025 r. Uczestnicy przeprowadzali symulowane spacery kosmiczne, zajmowali się konserwacją czy uprawą roślin. Ponadto byli wystawieni na różne czynniki stresogenne, w tym izolację oraz dostęp do ograniczonych zasobów.

Pierwsza edycja programu CHEPEA odbyła się w latach 2023 i 2024. Wtedy załoga składająca się z czterech członków również spędziła w zamknięciu 378 dni.

NASA chce w przyszłości wysłać astronautów na Marsa

Misja załogowa na Marsa to bardzo trudne przedsięwzięcie, które nie jest tak łatwe jak w przypadku Księżyca. Czerwona Planeta jest znacznie dalej i ponadto obiega Słońce jak Ziemia. Dlatego realizacja takiego zadania potrwa ponad dwa lata i w tym czasie astronauci będą musieli spędzić czas w ścisłej izolacji.

Mars badany jest z wykorzystaniem maszyn od kilkudziesięciu lat. Stany Zjednoczone czują jednak coraz większą presję ze strony Chin, które też chcą w niedługim czasie wysłać ludzi na Księżyc.

Mamy coraz mniej czasu, by utrzymać dominującą pozycję USA w przestrzeni kosmicznej
powiedziała Ellen Ellis.

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