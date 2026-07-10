NASA: Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman szykowany do startu

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman to potężne obserwatorium NASA, które znajduje się w Centrum Kosmicznym Kennedy'ego na Florydzie. Stąd zostanie za kilka tygodni wystrzelone w kosmos. NASA obecnie przygotowuje Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman do lotu rakietą Falcon Heavy firmy SpaceX i prace przebiegają w dobrym kierunku.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman w specjalnym pomieszczeniu w Centrum Kennedy'ego NASA na Florydzie.
NASA: Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman szykowany do startu.X/NASANASA

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman został ukończony kilka miesięcy temu i nastąpiło to przed terminem. Potężne obserwatorium niedawno zostało przetransportowane na Florydę, skąd następnie poleci w kosmos. Jak przebiegają przygotowania do startu?

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman szykowany przez NASA do startu

Niedawno Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman trafił do Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy'ego z Centrum Lotów Kosmicznych Goddard NASA w Greenbelt. Następnie został bezpiecznie rozpakowany i obecnie znajduje się na specjalnej platformie o nazwie Pantheon, gdzie trwają dalsze prace związane z przygotowaniem obserwatorium przed lotem w kosmos.

Nowe obserwatorium znajduje się w ściśle hermetycznym pomieszczeniu, gdzie są zachowane bardzo wysokie normy. To tutaj odbywa się weryfikacja techniczna kluczowych elementów. NASA napełni zbiorniki 1100 l paliwa. To pozwoli na dostarczenie teleskopu na właściwą orbitę w punkcie L2, który jest oddalony od Ziemi o około 1,6 mln km.

Roman jest prawie gotowy do swojej podróży na L2, gdzie zmapuje miliardy galaktyk, zbada egzosplanety i zbada ciemną energię!
napisała NASA w czwartkowym oświadczeniu na łamach mediów społecznościowych.

"Roman to bardzo wrażliwy statek kosmiczny. NASA stale przesuwa granice precyzji naszych instrumentów, dlatego wymagają one bardzo starannej opieki podczas przetwarzania" - powiedział w kwietniu Ryan Boehmer, menadżer programu integracji startów w Centrum Kennedy'ego.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman poleci w kosmos rakietą Falcon Heavy

NASA powierzyła start nowego teleskopu firmie SpaceX. Spółka wykorzysta w misji potężną rakietę Falcon Heavy. Wystrzelenie obserwatorium planowane jest najwcześniej na 30 sierpnia i odbędzie się ze stanowiska LC-39A na przylądku Canaveral na Florydzie.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman pozwoli NASA przełamać kolejne bariery w prowadzeniu badań kosmosu. Agencja wierzy, że nowe obserwatorium może pozwolić na odkrycie nawet 100 tys. nowych egzoplanet, a przy okazji pozwoli zbadać dokładniej wybrane planety pozasłoneczne. Teleskop ma odegrać także dużą rolę w poznaniu sekretów ciemnej energii i mapowaniu miliardów galaktyk w całym wszechświecie.

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Dawid Długosz


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