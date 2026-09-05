NASA ma nowego partnera dla misji Skyfall. Wyśle na Marsa trzy helikoptery

W skrócie NASA realizuje misję Skyfall, w której ramach na Marsa trafią trzy helikoptery zaprojektowane przy współpracy z firmą AeroVironment.

Nowe drony będą większe od Ingenuity, otrzymają większe wirniki i umożliwią zdalne badania terenu, startując bezpośrednio z opadającej platformy.

Misja Skyfall ma wystartować w 2028 roku i wykorzysta statek SR-1 Freedom z napędem jądrowym, co może zrewolucjonizować przyszłe loty w Układzie Słonecznym.

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Skyfall to przełomowa misja na Marsa, nad którą pracuje NASA. Tym razem agencja wyśle nie jeden, a trzy helikoptery na Czerwoną Planetę. Start ma odbyć się za nieco ponad dwa lata. W ramach projektu pozyskano nowego partnera. Tym razem jest to firma AeroVironment.

AeroVironment zaprojektuje helikoptery dla misji Skyfall na Marsa

Firma AeroVironment ogłosiła w zeszłym tygodniu, że otrzymała kontrakt na współpracę z Jet Propulsion Laboratory (JPL) przy misji Skyfall na Marsa. W jego ramach weźmie czynny udział w projektowaniu nowych helikopterów, jak i wykonaniu dronów, które później zostaną wysłane na Czerwoną Planetę.

Nowe helikoptery marsjańskie mają być bardzo podobne do maszyny Ingenuity, która była pierwszą latającą na obcym świecie. NASA wysłała ją na Marsa wraz z łazikiem Perseverance. Nowe drony będą jednak nieco większe. Jednak Will Pomerantz z AeroVironment zwraca uwagę na fakt, że "bez skali będą wyglądać niemal identycznie".

Jeden z testowych helikopterów NASA dla misji Skyfall. AeroVironment materiały prasowe

Śmigłowce będą miały większe wirniki pozwalające na przenoszenie większych ładunków, np. radaru penetrującego grunt, który ma postać peleryny. Same maszyny nie wystartują z lądu, a jeszcze z powietrza. Nastąpi to w trakcie lądowania specjalnej platformy, którą opuszczą wcześniej i następnie rozlecą się w różnych kierunkach. NASA chce w ten sposób znacząco zwiększyć obszar badań.

NASA chce wystartować z misją Skyfall na Marsa w 2028 roku

NASA robi co może, aby misja Skyfall była gotowa do startu jeszcze przed końcem 2028 r. Wynika to z faktu, że wtedy przypadnie najbliższe okienko dla lotów na Marsa, gdy Czerwona Planeta będzie stosunkowo blisko Ziemi.

Projekt Skyfall nie będzie przełomowy wyłącznie z powodu wspomnianych helikopterów. W jego ramach NASA planuje po raz pierwszy w historii misji międzyplanetarnych wykorzystać statek z nowym napędem. Pojazd kosmiczny o nazwie SR-1 Freedom ma być zasilany energią jądrową.

Jeśli takie rozwiązanie sprawdzi się w trakcie misji na Marsa, to w przyszłości może zostać wykorzystane także podczas lotów w kierunku innych światów w Układzie Słonecznym.



