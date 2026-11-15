NASA nadal chce sprowadzić próbki z Marsa na Ziemię

W skrócie NASA oficjalnie zrezygnowała z pierwotnej misji Mars Sample Return ze względu na zbyt wysokie koszty operacyjne, które szacowano na poziomie nawet 11 miliardów dolarów.

Nowa strategia NASA o nazwie Perseverance Sample Retrieval Architecture ma na celu znalezienie skutecznego sposobu na sprowadzenie próbek z Marsa przy wsparciu sektora prywatnego.

Plany sprowadzenia próbek z Marsa mają również Chiny, które w ramach misji Tianwen-3 chcą pozyskać około 500 gramów materiału i dostarczyć go na Ziemię na początku przyszłej dekady.

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Łazik Perseverance, który przebywa na Czerwonej Planecie od ponad pięciu lat, do tej pory zebrał już sporo próbek. Część z nich zabezpieczono i wiemy, że mają one zostać sprowadzone do badań na Ziemię. Jak to się odbędzie?

NASA zrezygnowała z misji Mars Sample Return

Początkowo NASA zamierzała przeprowadzić misję we współpracy z innymi podmiotami. Mowa o Mars Sample Return, której celem było odebranie próbek zebranych przez Perseverance i następnie dostarczenie ich na Ziemię.

Pomysł jednak upadł, bo szacunkowe koszty misji Mars Sample Return okazały się zbyt duże. Mowa o kwocie na poziomie nawet 11 mld dolarów. Dlatego agencja ostatecznie wycofała się z tego przedsięwzięcia.

NASA jednak nie porzuciła zupełnie tego pomysłu i skierowała zapytanie o pomoc do sektora prywatnego. Własną inicjatywę zaproponowało m.in. Lockheed Martin, które dla amerykańskiej agencji stworzyło lądownik InSight.

NASA rozważa sprowadzenie próbek z Marsa na Ziemię w ramach PSRA

Pomysł sprowadzenia próbek z Marsa na Ziemię nie umarł. NASA nadal to rozważa i w tym celu opracowała inicjatywę o nazwie Perseverance Sample Retrieval Architecture (PSRA), która została wspomniana przez Tiffany Morgan, dyrektor programu MEP (Mars Exploration Program). Nowa strategia zakłada:

Opracowanie zaleceń dotyczących odzyskania próbek marsjańskich zebranych przez należący do NASA łazik Perseverance i dostarczenia ich na Ziemię.

Ocenę proponowanych wymagań misji.

Przeglądnięcie wyciągniętych wcześniej wniosków.

Ocenę obecnych możliwości.

Stosowny raport podsumowujący PSRA powinien być gotowy za nieco ponad rok. Warto dodać, że podobną misję planują Chiny. Państwo Środka również chce wysłać na Marsa sprzęt, który pozwoli pozyskać próbki z Czerwonej Planety i następnie dostarczyć je do badań na Ziemię.

Mowa o misji Tianwen-3, której start może odbyć się jeszcze przed końcem 2028 r., gdy przypadnie kolejne okienko startowe na Marsa. Chiny chcą pobrać około 500 gramów próbek. Następnie zostaną one wysłane na naszą planetę, gdzie mogłyby trafić na początku przyszłej dekady.