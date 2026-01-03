NASA ma jedne z najbardziej sterylnych pomieszczeń na świecie. Jednym z nich jest laboratorium znajdujące się w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy'ego na Florydzie. To właśnie tam dokonano odkrycia w postaci wyjątkowo odpornych form życia.

Bardzo odporne bakterie przetrwały proces sterylizacji NASA

Odkrycia dokonano podczas montażu lądownika Phoenix Mars Lander w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego na Florydzie. Specjalne pomieszczenia poddane są wysokim procedurom związanym z zachowaniem czystości. Naukowcy odkryli, że 26 gatunków bakterii było w stanie przetrwać protokoły sterylizacji NASA. Uczonych wprawiło to w osłupienie.

Niewielkie organizmy przetrwały naprawdę trudne warunki. Były wystawione na promieniowanie, intensywne czyszczenie chemiczne i zdołały przeżyć w środowisku, gdzie wilgotność była bliska zeru.

Wspomniane szczepy bakterii zebrano z powierzchni lądownika Phoenix na różnych etapach prac. Miało to miejsce już w 2007 r. Wtedy jednak nie dysponowano tak nowoczesnymi metodami z zakresu sekwencjonowania DNA, co pozwoliłoby na dokładne zmapowanie profili genetycznych tych gatunków. Samych szczepów pobrano w liczbie 215.

Po kilkunastu latach udało się przeprowadzić sekwencjonowanie DNA oraz ustalono pewne cechy, które umożliwiły przetrwanie mikrobom w tak ekstremalnych warunkach.

Odkryte bakterie mogłyby przetrwać nawet podróż na Marsa

Przebadane szczepy bakterii wykazują się dużą odpornością na trudne warunki i okazuje się, że natura je do tego przygotowała. Naukowcy w trakcie badań zidentyfikowali m.in. zdolność do tworzenia lepkich biofilmów, które ułatwiają przyczepność do powierzchni czy mechanizmy związane z naprawą DNA. W tym drugim przypadku mikroby mogą reagować na uszkodzenia, które powstają w wyniku promieniowania.

Warto też wspomnieć o możliwości tworzenia odpornych zarodników. Są one w stanie uśpienia wytrzymać nawet bardzo surowe warunki. To wszystko sprawia, że według naukowców takie formy życia mogłyby nawet przetrwać podróż na Marsa.

Kilka gatunków posiada geny, które mogą pomóc im przystosować się do stresu związanego z lotami kosmicznymi

Czy jednak rzeczywiście takie bakterie byłyby zdolne przetrwać lot na Marsa? Naukowcy chcą to sprawdzić w nowej komorze do symulowania warunków panujących w kosmosie i na Czerwonej Planecie, która będzie gotowa na początku 2026 r. Mikroby zostaną poddane gruntowym testom i wtedy okaże się, czy rzeczywiście mogłyby przeżyć tak trudną podróż.

