NASA ogłasza Max Power. Przyszłość lotnictwa i sprzętu do lotów kosmicznych

W skrócie NASA ogłosiła organizację targów lotniczo-kosmicznych Max Power, które odbędą się w dniach 7-8 listopada w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego na Florydzie.

Program wydarzenia obejmuje pokazy lotnicze, prezentacje technologii kosmicznych, sprzęt wojskowy oraz możliwość zwiedzenia zakulisowych obszarów kosmodromu.

Nazwa inicjatywy nawiązuje do pseudonimu Homera Simpsona z serialu animowanego, a uczestnicy targów otrzymają dostęp do specjalnej aplikacji ułatwiającej planowanie wizyty.

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NASA zorganizowała w piątek specjalną konferencję, w której udział wziął m.in. obecny administrator agencji Jared Isaacman. W trakcie wydarzenia zapowiedziano inicjatywę o nazwie Max Power. Pod tą nazwą ukrywają się targi lotniczo-kosmiczne i nawiązanie do Simpsonów jest tu nieprzypadkowe.

NASA ogłasza targi lotniczo-przemysłowe Max Power

Pierwsze targi lotniczo-kosmiczne Max Power zostaną zorganizowane w dniach 7 i 8 listopada w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego na wybrzeżu Florydy. Program wydarzenia obejmuje m.in. interaktywne atrakcje dla odwiedzających w każdym wieku, pokazy lotnicze, występy spadochroniarzy, prezentacje technologii i sprzętu do lotów kosmicznych oraz samoloty wojskowe.

Ponadto NASA zapowiada, że w ramach Max Power uczestnicy będą mogli również uzyskać zakulisowy dostęp do kosmodromu agencji na Florydzie, skąd startowały kluczowe misje kosmiczne. Wśród nich jest program Apollo, który pozwolił wysłać ludzi na Księżyc rakietami Saturn V. Nie zabraknie też ekspertów czy astronautów, którzy brali udział w kluczowych lotach w kosmos.

Agenda wydarzenia jest więc bardzo bogata i uczestnicy targów lotniczo-kosmicznych NASA z pewnością mogą liczyć na mnóstwo atrakcji. Listopadowe wydarzenie będzie pierwszym z cyklu. W planach są kolejne. Partnerami akcji są Air Dot Show, UP.Summit, Space Florida, Delaware North oraz Purpose Entertainment.

NASA nawiązuje nazwą Max Power do Simpsonów

Sama nazwa Max Power jest nieprzypadkowa i w rzeczywistości jest to nawiązane do pseudonimy Homera Simpsona. Dokładnie do zdarzeń, które pojawiły się w 13. odcinku 10. sezonu serialu, wyemitowanym po raz pierwszy w lutym 1999 r.

Homer Simpson chciał zdystansować się do niezdarnej postaci z fikcyjnego serialu "Police Cops" i postanowił wtedy zmienić imię na Max Power. W rzeczywistości pochodziło od suszarki do włosów. Jego rodzina nie przyjęła tej zmiany z aprobatą. Możecie to obejrzeć na poniższym filmie.

NASA wkrótce udostępni specjalną aplikację Max Power

NASA przekazała na własnej stronie, że uczestnicy nadchodzących targów lotniczo-kosmicznych, będą mieć do dyspozycji specjalną aplikację na telefony. Oprogramowanie Max Power ma zawierać kluczowe informacje o agendzie wydarzenia i pozwoli lepiej planować udział w poszczególnych atrakcjach.

W ramach ciekawostki warto dodać, że agenda Max Power zawiera także pokazy lotnicze. Udział w nich weźmie sam Jared Isaacman, który jest pilotem oraz prywatnym astronautą mającym na koncie dwa loty w kosmos zrealizowane we współpracy z firmą SpaceX.



